Marco Cosimetti candidato sindaco per il centrodestra: manca l’ufficialità

(Ste.Ber.) Amministrative Assisi 2021, il centrodestra avrebbe scelto definitivamente il candidato sindaco. Manca solo l’ufficialità, che arriverà a breve e come anticipato da AssisiNews sarà Marco Cosimetti il candidato sindaco della coalizione unita di centrodestra che affronterà alle elezioni l’attuale sindaco di Assisi Stefania Proietti, candidato nella coalizione di centrosinistra con la sua lista civica Assisi Domani.

Dopo i tanti nomi fatti per le amministrative Assisi 2021 e dopo i tanti personaggi vagliati, Marco Cosimetti l’avrebbe definitivamente spuntata. L’ultima ipotesi che sarebbe arrivata sul tavolo della trattativa subito tramontata sembrerebbe essere stata quella di Gianluca Fagotti, anch’egli ingegnere, ulteriore nome vagliato dopo alcune frizioni interne – si pensa – che fino all’ultimo non avrebbero del tutto convinto i vari vertici sul nome poi definitivamente scelto (piccolissime riserve ancora resterebbero).

Vari via via gli incontri che si sono succeduti, con la coalizione di centrodestra che avrebbe alla fine deciso, anche visto che il tempo ormai stringe, in un incontro avvenuto nelle scorse ore di candidare per la carica di primo cittadino il noto imprenditore di Palazzo di Assisi, con interessi noti nel settore edile, edilizio ed immobiliare in tutta l’Umbria. Sarà dunque quest’ultimo, in attesa dell’annuncio ufficiale e della presentazione, a sfidare l’attuale sindaco di Assisi Stefania Proietti, candidata per il centrosinistra con la sua lista civica Assisi Domani e sostenuta al momento dal Pd.