Amministrative Assisi 2021, ancora ipotesi e nomi per il centrodestra in vista del voto

(S.B./F.P.) Continua la bagarre nel centrodestra per trovare il nome del prossimo candidato sindaco alle prossime elezioni Amministrative Assisi 2021. Mentre Stefania Proietti, attuale sindaco della città Serafica alle prese con l’emergenza Covid-19 con molte responsabilità e situazioni da affrontare (i comuni, chiamati in causa anche dalla regione per aumentare controlli e verifiche sui territori dopo che i contagi hanno ricominciato a correre) viaggia spedita a suon di annunci, tra strade incatramate, buche tappate, spazzatura abbandonata rimossa, interventi fatti e situazioni risolte, in piena campagna elettorale da tempo, dalla parte avversa si continua a cercare.

Si rivede o meglio “risente” Claudia Travicelli, la quale con l’attuale sindaco mantiene un rapporto freddo e distaccato. Tanto da far sapere ad AssisiNews, la stessa Travicelli, che “la discesa in campo politica se ci sarà (non nella carica di sindaco, ndr) sarà in un gruppo che tutti potrebbe appoggiare, tranne che, al 100%, proprio Stefania Proietti”. Una Travicelli pronta a dare battaglia sul campo dunque, pur di non far rieleggere chi “prima la chiamò al suo fianco poi improvvisamente se ne liberò”.

Ma i problemi sui nomi “caldi” restano nel centrodestra dove si continua a cercare quasi come in una caccia al tesoro il candidato sindaco per le amministrative Assisi 2021. Tantissimi i nomi fatti fin qui, i quali tutti insieme formerebbero addirittura una squadra di calcio visto il numero. Tra i citati negli ultimi tempi, quasi tutti abbandonati e con la secca smentita sul nome di Marco Settimi, non sarebbero invece tramontati del tutto i nomi dell’avvocato di Assisi Delfo Berretti e quello della nota professionista di Palazzo di Assisi Doriana Sannipola. Nomi che, non “troppo convinti”, potrebbero virare – dicono i più informati – verso un ritorno di fiamma.

Ma la lista si allunga. La novità, l’ennesima, vedrebbe selezionati per scendere in campo altri “giovanotti” rampanti, appartenenti al mondo del professionismo e dell’imprenditoria locale. Sempre nomi, molti nomi, poche certezze. Ci sarebbe un imprenditore assisiate nel campo della ricettività turistica che, contattato, avrebbe rispedito al mittente la candidatura in circa mezza giornata con un secco “no grazie”, poi un altro professionista originario di un comune vicino già da tempo inserito nella vita sociale della città Serafica con tanto amore in particolare per Santa Maria degli Angeli. Lui, sentito un parere, ci starebbe pensando.

Ma il nome nuovo e “forte” sarebbe addirittura un altro: la coalizione di centrodestra punterebbe su un noto imprenditore locale, con interessi noti nel settore edile, edilizio ed immobiliare in tutta l’Umbria e non solo, 45 anni, anch’egli arriverebbe da una frazione del comune. Sarebbe il nome nuovo, adesso, sul quale si lavorerebbe per la candidatura a sindaco con lo stesso che avrebbe stretto una riserva e ci starebbe pensando. Il si o il no entro qualche giorno, con Stefania Proietti, dalla parte avversa in attesa di sfidanti sempre ancora “ufficialmente” sola nella corsa.