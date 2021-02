Amministrative Assisi 2021, in appoggio a Stefania Proietti nasce una seconda lista civica

Amministrative Assisi 2021, saranno due le liste civiche in appoggio alla candidatura di Stefania Proietti a sindaco di Assisi. Lo certifica la stessa Stefania Proietti ad AssisiNews dopo le indiscrezioni delle ultime ore: “Ci sarà la lista ‘Civici per Assisi’ oltre alla lista ‘Assisi Domani’”. Questa l’ufficializzazione dopo che lo stesso sindaco di Assisi aveva dichiarato nella nostra trasmissione “inStudio“ che “il movimento civico in suo sostegno stava crescendo”.

La lista ‘Civici per Assisi’ sarà sostenuta da Andrea Fora: “Dire Assisi è dire l’Umbria nel mondo – spiegava Fora, consigliere regionale e protagonista con il movimento CiviX, a La Nazione. Ci stiamo preparando a questo appuntamento amministrativo facilitati anche da un fatto importante, quello che il sindaco di Assisi Stefania Proietti non solo ha ben amministrato in questi cinque anni, ma è restata primo cittadino. Ha resistito alle sirene dei partiti continuando nel grande progetto civico che ne contraddistingue il suo mandato. Ci sarà una lista civica caratterizzata da grandi personalità locali e nazionali in appoggio a Stefania Proietti, la prossima settimana ufficializzeremo i primi nomi”. Adesso la conferma, che arriva proprio da Stefania Proietti.

E mentre il centrodestra, che andrà unito come già più volte anticipato, attende l’annuncio ufficiale sul nome di Marco Cosimetti, Proietti ufficializza l’allargamento del movimento civico. “In una realtà amministrativa è sempre più dimostrato che il voto lo prendono le persone – fanno sapere dal nuovo movimento civico – i voti degli elettori non sono dei partiti. Ad Assisi più di altre parti vince la storia delle persone, i cittadini sempre di più scelgono senza bandiere ideologiche”. La corsa per le elezioni amministrative Assisi 2021 è ormai definitivamente iniziata.