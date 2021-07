Luigino Ciotti e @Sinistra: “Da Assisi un grande cambiamento sociale”

Amministrative Assisi 2021, A Sinistra si presenta. Conferenza stampa di presentazione nella sala della Pro Loco Santa Maria degli Angeli questa mattina sabato 17 luglio. “Tutte le candidature finora in campo mancano di una visione di città che si discosti dal mero soddisfacimento degli interessi particolari, dalla politica “spot” presenzialista e inaugurazionista, dall’assenza di attenzione per il territorio che viene lasciato in mano alla speculazione”, ha detto Luigino Ciotti.

Nel corso della mattinata sono stati espressi alcuni punti del programma di @Sinistra e presentati alcuni candidati. Tra questi Alex Trabalza, anima del Movimento dello Sconforto Generale e già candidato con il Movimento 5 Stelle cinque anni fa, Beatrice Biancardi, insegnante, Luigi Borrini, dipendente del Ministero di Grazia e Giustizia, Francesca Vignoli e l’architetto Marina Marini, già in lista cinque anni fa, e Gigliola Santarelli. “Assisi ha bisogno di una visione politica di città, che guardi lontano, che apra il suo sguardo sul futuro, che si impegni per le sfide che la aspettano (e ci aspettano), che sappia confrontarsi con i giovani e con il mondo, che combatta per la tutela del proprio territorio (grande ricchezza che va trattata con amore e salvaguardata). L’ambiente fra i temi primari: Scendiamo in campo nel segno della continuità, molti nella lista sono gli stessi della volta precedente. Noi per Assisi ci siamo sempre”.

“La mia è una candidatura collettiva, espressa all’unanimità”, ha spiegato Luigino Ciotti, che ha ricordato come @Sinistra sia una lista nata cinque anni fa, poi diventata associazione. “Ci presentiamo alle elezioni per non disperdere un patrimonio. Il rosso e la parola sinistra dicono da che parte siamo e la freccia che svolta a sinistra dice dove dobbiamo andare. Riteniamo di essere l’unica forza di sinistra sul territorio che raccoglie istanze sociali e di lotte. Per noi il Pd significa Partito Democristiano”, ha detto il candidato.

Tra i primi punti del programma, “Va ricostruito il rapporto con i dipendenti comunali, logoro. Se non funziona la macchina comunale è difficile offrire servizi ai cittadini, moltissimi hanno cambiato comune negli ultimi anni. I dipendenti devono sentirsi al servizio dei cittadini e nondel candidato sindaco. C’è poi da affrontare la tematica ambientale; cosa pensano gli altri candidati delle Fonderie Tacconi e della riqualificazione di Villa Gualdi”.

“Nel 2022 tornerà Papa Francesco, l’ottavo centenario della morte di San Francesco, Economy of Francesco, il 60′ anniversario della marcia della Pace… devono legarsi in un grande progetto. Va creato – secondo Ciotti – un tavolo per ricordare gli eventi e prevedere il cambiamento sociale. Assisi non può fare mercato dei pellegrini e del nome di Francesco, senza contribuire a una economia diversa che non sia capitalista ma rispettosa dell’ambiente e dei diritti umani”.

“Poi ci sono intere zone senza acqua pubblica, come si può parlare di 7 milioni di profitti – parola di Umbra Acque – e poi non avere l’acqua pubblica a Santa Maria di Lignano o problemi come quello segnalato dalla famiglia Calzolari su AssisiNews in cui nessuno interviene”.

