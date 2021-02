Amministrative Assisi 2021, scende in campo anche l’Udc di Marco Parente

"A giorni daremo il via agli incontri, ma non sosterremo chi non riconosce parità a tutte le forze che sostengono il progetto", dice il segretario

Ci sarà anche l’Udc guidata dal commissario comunale e provinciale Marco Parente alle prossime elezioni amministrative Assisi 2021. “È passato quasi un anno dall’inzio della pandemia, purtroppo seminando morte e disagi nelle famiglie e nel lavoro di tutti”, la premessa del segretario, secondo cui “la speranza, anche grazie al vaccino, è di superare presto questo momento e di poterci stringere per ripartire tutti più consapevoli e convinti , bisogna continuare a sognare e sperare in un presente e futuro migliore dove le idee i progetti sono necessari per rilanciare una politica a sostegno del bene comune”.

“L’Udc è una forza moderata e vuole aprire un dialogo serio e costruttivo con tutte quelle forze politiche aperte a un rinnovamento dove i moderati uniti possano contribuire e difendere i propri valori all’interno di coalizioni dove le rappresentanze, i programmi siano il frutto di esperienze legate alla conoscenza del nostro territorio che si riconosca in tutte quelle persone e in quelle associazioni di volontari che tutti i giorni s’impegnano per rendere migliore la nostra comunità”, si legge in una nota di Parente.

Al centro del programma per le amministrative Assisi 2021, “La difesa dei nostri valori e sostegno, n primis alla famiglia e al lavoro, ma anche sostegno per le fasce più deboli, per le imprese e per il turismo. Assisi è e rimarrà in eterno la stessa grazie a Francesco, la politica faccia il suo percorso e gli uomini si facciano carico delle responsabilità di amministrare al meglio un luogo come Assisi che merita. Proprio per questo inizierò una serie di incontri con tutte le forze politiche per cercare un punto di incontro sulle tematiche a noi care e dar vita ad una lista in sostegno del candidato sindaco: un punto però deve essere chiaro – conclude Parente – non svenderò la nostra identità a sostegno di una candidatura che non riconosca parità a tutte le forze che sostengono il progetto”.