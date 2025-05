Approvato il bilancio consuntivo 2024: avanzo di amministrazione di oltre 19 milioni di euro

Lo scorso 14 maggio il Consiglio Comunale di Assisi ‘uscente’ ha approvato, nell’ultima seduta della legislatura, il bilancio consuntivo 2024 che fornisce un quadro dell’attività finanziaria, con entrate, spese e investimenti realizzati, nonché della situazione economica e patrimoniale dell’Ente. Il consuntivo, infatti, è il documento contabile che permette di avere un quadro generale sull’esercizio concluso ed è utile per comprendere, in maniera trasparente, come sono state impiegate le risorse pubbliche.

La situazione finanziaria dell’esercizio 2024 del Comune di Assisi evidenzia un avanzo di amministrazione di oltre 19 milioni di euro, di cui una parte (oltre 12 milioni) per legge assegnati al fondo crediti di dubbia esigibilità, mentre la restante parte costituisce fondi di avanzo vincolato che ora, dopo l’approvazione dell’atto in Consiglio, saranno spendibili. Anche il conto economico 2024 ha chiuso con un risultato positivo di oltre 34milioni di euro, il risultato di competenza è stato pari a oltre 4,3 milioni di euro e l’equilibrio complessivo di bilancio ha riportato un segno più che positivo pari a oltre 800mila euro.

La Farmacia comunale ha registrato una differenza tra entrate e uscite positiva di oltre 64.000 euro, che è andata a vantaggio dell’intero bilancio comunale. La tempestività annuale nei pagamenti è di 20 giorni (5 giorni in meno rispetto allo 2023), tutti i parametri di efficienza sono in linea con gli indicatori, che mostrano come il Comune di Assisi sia un ente strutturalmente sano ed efficiente.

Anche nel 2024 è stato assegnato a tutti i nuovi nati il bonus “Bimbi Domani”: a tutte le famiglie di neonati, residenti nel comune di Assisi, viene spedita a casa una card di 500 euro, spendibile presso la Farmacia comunale, in prodotti per la prima infanzia; ad oggi sono state recapitate oltre 1.150 card dall’anno di istituzione del beneficio (2018).

Il Comune – si legge nella nota del bilancio consuntivo 2024 – ha rispettato tutte le limitazioni imposte dalla legge circa il contenimento della spesa del personale e del limite massimo di collaborazione autonoma, attestandosi addirittura sotto. Il rendiconto attesta, quindi, l’efficienza e la solidità del bilancio del Comune di Assisi anche per l’anno 2024. L’Amministrazione comunale, come confermato dal collegio dei Revisori dei conti, ha sottolineato che questi numeri testimoniano l’ottimo stato di salute dell’Ente dal punto di vista economico e finanziario, nonché la capacità di programmazione dei vari settori del Comune, con una gestione responsabile, trasparente e coerente con i principi di equilibrio e sostenibilità.

