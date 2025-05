Asili nido comunali, confermata l’apertura a novembre nonostante la revoca del bando in autotutela. Dopo le preoccupazioni dei genitori e un video su Facebook del segretario di Forza Italia Assisi Evian Morani, arriva la nota del Comune.

La revoca in autotutela, ai sensi della legge 241/1990, della procedura di gara per l’affidamento in appalto del servizio di gestione di tre nuovi nidi d’infanzia comunali realizzati a Castelnuovo, Petrignano e Rivotorto non allungherà i tempi programmati per l’apertura degli stessi, fissata per il primo novembre 2025. Lo riferisce, in una nota, l’Amministrazione comunale al fine di fare chiarezza sulla questione.

L’obiettivo della determinazione n. 578 dell’8 maggio 2025, relativa a tale ambito e adottata dall’Ufficio competente – viene sottolineato – è quello di rivalutare in maniera approfondita tutti i riflessi economici di una procedura di gara complessa e articolata, rideterminandone il valore complessivo, al fine di consentire la massima partecipazione possibile degli operatori e di ridurre al minimo la possibilità dell’insorgere di futuri contenziosi. Il bando di gara della procedura di affidamento era stato approvato lo scorso 7 aprile. Dopo la pubblicazione, gli Uffici comunali competenti, a seguito di approfondimenti, hanno rilevato la necessità di revocare l’avviso per una ridefinizione del valore dell’appalto, consentendo così agli operatori di formulare in maniera più realistica e corretta la propria offerta.

La revoca in autotutela – prosegue la nota – è una facoltà che la legge n. 241 del 1990 assegna alle amministrazioni procedenti e non dà diritto ad alcun indennizzo in favore dei concorrenti, in quanto intervenuta prima della proposta di aggiudicazione. A breve, subito dopo l’approfondimento per determinare il valore economico dell’appalto, l’Ufficio procederà all’approvazione del bando modificato, che darà il via alla nuova procedura. Proprio per il congruo anticipo con il quale era stata indetta la procedura di gara, la revoca e la successiva riapprovazione del bando non incideranno sulle attività dei nuovi asili nido comunali, la cui apertura è prevista per il primo novembre prossimo.

