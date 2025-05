Alfa in Umbria: corsetta con vista Assisi per il cantante prima di Subasio Music Club (foto e video)

Una corsetta con vista San Francesco ad Assisi per Alfa, in città per qualche giorno di relax e, svela Radio Subasio poco prima delle 5, per una trasmissione dell’emittente assisana. A svelare la presenza del cantante una storia di Instagram pubblicata dallo stesso artista, dieci secondi di corsa sulla “mattonata” e con vista sul panorama di Assisi. Non è al momento noto perché Alfa sia in Umbria, ma visto che dallo stesso account si pubblicizzano concerti per tutta l’estate, non è escluso un soggiorno nel cuore verde d’Italia per ricaricare le pile. (Continua dopo il video – link diretto)

A svelare l’arcano qualche minuto dopo la pubblicazione del nostro post è Radio Subasio: Alfa ritorna a Radio Subasio Music Club questa sera, per un live condotto da Gloria Gallo che cade in un momento davvero felice nella carriera del cantautore. Dal 9 maggio disponibile il nuovo singolo “A me mi piace”, nato dalla sinergia con Manu Chao e, in attesa di portare la sua musica in giro per l’Europa, il 30 maggio pubblicherà la versione deluxe con cinque brani inediti dell’album del 2024 già Platino “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato”.

“Sono un grande fan di Manu Chao – ha dichiarato – è il featuring più grande della mia carriera. Abbiamo rielaborato la sua ‘Me Gustas Tu’ in una versione molto artistica: non si tratta di un remix, ma di una canzone completamente nuova, con sonorità gitane, trombe, chitarre e un’anima gipsy. Il video è stato girato a Genova, tra il centro storico e lo stadio, per celebrare la città e creare un caos positivo, proprio come piace a noi.”

Ci sono le giuste premesse per una serata indimenticabile, alla presenza di 30 fan in studio e 20 in videocollegamento, chiamati ad interagire con l’artista, secondo il format ideato scritto e diretto da Beppe Cuva trasmesso in simulcast in Fm, Dab, streaming e App, che giunto all’ottavo anno conta oltre 150 puntate realizzate. Riservato agli artisti che hanno una storia da raccontare, Radio Subasio Music Club dispensa emozioni tra canzoni e storie di vita, a prescindere dall’età dei protagonisti.

E Andrea De Filippi, vero nome di Alfa, di esperienza ne ha già accumulata parecchia, dopo essere partito dal quartiere genovese di Quarto dei Mille con l’ansia del riscatto, avere scalato le classifiche ottenendo due tripli dischi di Platino, quattro dischi di Platino e otto dischi d’Oro, conquistato pubblico, sperimentato l’adrenalina del palco dell’Ariston nel 2024 e intrecciato la propria strada con un collega di esperienza come Roberto Vecchioni (in gara con ‘Vai’, nella serata delle cover ha proposto ‘Sogna ragazzo sogna’ – ndr). “Ho capito che nella vita bisogna fare un passo alla volta, evitando quello più lungo della gamba – la sua filosofia – è faticoso, le scorciatoie ci sono ed è difficile evitarle, ma alla fine ne vale la pena. Credo sia anche la chiave per durare. Ci vuole molta calma”.

Alfa, pseudonimo di Andrea De Filippi, è un cantautore e rapper italiano di 25 anni; cresciuto a Genova, sin da piccolo ha iniziato a studiare la chitarra, l’ukulele e il pianoforte, partecipando poi da adolescente a varie gare di freestyle. Dopo aver tentato, invano, l’esperienza di X Factor, raggiunge la notorietà del grande pubblico con la hit Bellissimissima che lo porta ad arrivare a diverse ospitate tv. Nel 2022 avrebbe dovuto figurare tra i 43 artisti di Sanremo Giovani per la fase intermedia di Roma, mancata per motivi di salute. Nel 2024 l’arrivo a Sanremo, questa volta tra i Big, dove ottiene il 10’ posto con Vai!

Poche settimane fa in città era arrivato Alessandro Borghi, e ancora prima, la conduttrice Antonella Clerici, la cantante Rita Ora e l’attore Jim Caviezel.

Fotogallery con screenshot dall’account Instagram di Alfa e la foto mandata dai ristoratori della Lanterna

