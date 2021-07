Assegno unico per i figli, se ne è parlato in un incontro ad Assisi (foto)

Il Partito Democratico di Assisi ha aperto una serie di convegni su temi di attualità che riguardano la famiglia, le condizioni sociali ed economiche ed i cambiamenti positivi auspicabili ai quali potremmo andare incontro nel prossimo futuro. La famiglia, ricorda il Pd, è punto di partenza per un rilancio della vita dell’individuo inserito nel contesto familiare e lavorativo. Al centro dell’incontro svoltosi ad Assisi, l’assegno unico per i figli diventato legge in Parlamento. La legge 46 entrata in vigore il 21/04/2021 tratta in particolare dell’assegno unico per i figli, che verrà dato a ciascun figlio a carico e sarà direttamente proporzionato al numero di figli e di importo maggiore per le famiglie meno abbienti.

La prima proposta sull’assegno unico per i figli fu Stefano Lepri del Pd, a sette anni fa, mentre la proposta assunta come testo base e poi trasformata in legge è stata presentata dallo stesso Lepri e da Graziano Delrio nel 2018. E sempre Lepri è stato il relatore dell’attuale legge, guidando la sintesi politica che ha portato al voto unanime, senza contrari, alla Camera e poi al Senato. Il nuovo assegno unico andrà a sostituire gli altri sussidi per le famiglie con minori a carico finora erogati dall’Inps.

L’iniziativa si è svolta il 9 luglio Sala della Conciliazione di Assisi; insieme all’onorevole Stefano Lepri, Deputato parlamentare, il Consigliere Regionale Donatella Porzi, il Sindaco di Assisi Stefania Proietti e il segretario del Partito Democratico di Assisi Mauro Casciola. È possibile rivedere l’incontro sulla pagina facebook del Partito Democratico di Assisi.

