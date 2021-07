Sostegni alle famiglie, se ne parla in un incontro del Pd di Assisi

Il Partito Democratico di Assisi vuole aprire una serie di convegni su temi di attualità che riguardano la famiglia, le condizioni sociali ed economiche ed i cambiamenti positivi auspicabili ai quali potremmo andare incontro nel prossimo futuro. L’argomento del primo incontro è centrale in seno alla società e riguarda i sostegni alle famiglie. La famiglia, ricorda il Pd, è punto di partenza per un rilancio della vita dell’individuo inserito nel contesto familiare e lavorativo.

L’appuntamento è per oggi, venerdì 9 luglio 2021, alle ore 18 alla Sala della Conciliazione di Assisi. “Avremo modo di conoscere, in modo approfondito la legge n° 46 del 1 aprile 2021, direttamente dal suo primo estensore e relatore Onorevole Stefano Lepri, Deputato parlamentare, membro dell’Assemblea nazionale del PD, membro di 3 commissioni parlamentari. Un sentito grazie al nostro Consigliere Regionale, Donatella Porzi, che ha coordinato l’organizzazione”, si legge in una nota del Pd di Assisi

La legge 46 entrata in vigore il 21/04/2021 tratta in particolare dell’assegno unico universale per i figli, che verrà dato a ciascun figlio a carico e sarà direttamente proporzionato al numero di figli e di importo maggiore per le famiglie meno abbienti. All’incontro sui sostegni alle famiglie, oltre all’On. Lepri, il Consigliere Regionale Donatella Porzi, il Sindaco di Assisi Stefania Proietti e il segretario del Partito Democratico di Assisi Mauro Casciola. Sarà possibile seguire l’incontro anche in diretta streaming sulla pagina facebook del Partito Democratico di Assisi.

© Riproduzione riservata