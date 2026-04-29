Assisi al centro ‘bacchetta’ il Comune sul programma estivo: “Non si può presentare ad aprile”

La presentazione della stagione turistica estiva di Assisi del 21 aprile rappresenta senza dubbio un momento importante per il territorio. È doveroso, però, iniziare con un plauso sincero al lavoro svolto dal personale degli uffici comunali: un impegno concreto, fatto di analisi puntuale degli eventi, supporto amministrativo agli organizzatori e uno sforzo evidente nella promozione attraverso i canali distributivi, in particolare sui social.

Allo stesso tempo, non possiamo non rilevare come le tempistiche di una presentazione così tardiva rendano difficile immaginare una reale capacità di attrarre o spostare nuovi flussi turistici. Più realisticamente, l’obiettivo appare quello di garantire una buona accoglienza a chi ha già scelto Assisi per altre motivazioni, più che intercettare nuove presenze con una programmazione annunciata quando la stagione, di fatto, è già alle porte.

Eppure le potenzialità ci sono tutte. Le numerose associazioni che organizzano eventi e manifestazioni dimostrano elevata specializzazione e una profonda conoscenza degli attrattori su cui lavorano. Proprio da qui dovrebbe partire una visione più ambiziosa: costruire, attraverso una seria analisi di mercato, veri prodotti turistici – anche di nicchia – capaci di generare nuovi flussi e non soltanto di gestire quelli esistenti.

In questo senso, Assisi al Centro ritiene fondamentale un maggiore coinvolgimento di tutte le associazioni del territorio. Sarebbe utile avviare un vero e proprio censimento degli attrattori locali, così da valorizzare in modo organico tutte le realtà esistenti. Oggi, infatti, alcune associazioni importanti e radicate non sembrano trovare spazio all’interno del cartellone, e questo rappresenta un’occasione mancata per ampliare e qualificare ulteriormente l’offerta.

Rileviamo inoltre l’assenza di iniziative strutturate in ambito enogastronomico e artigianale, che potrebbero contribuire a “brandizzare” in modo permanente l’offerta commerciale e ristorativa di Assisi durante tutto l’anno. È un limite significativo, considerando quanto questi elementi siano diventati centrali nelle scelte dei visitatori e nella costruzione dell’identità delle destinazioni.

Per quanto riguarda il progetto Subasio, a fronte di proposte organizzative di grande qualità, manca ancora la possibilità di rendere queste esperienze fruibili anche in autonomia, al di fuori dei singoli eventi. È un passaggio essenziale per trasformare iniziative episodiche in attrattori stabili, capaci di generare presenze e valore nel tempo. (Continua dopo la foto)

Infine, senza alcuna intenzione polemica, ci permettiamo una nota simpatica e soggettiva sul visual della campagna pubblicitaria: più che evocare una destinazione turistica, richiama una campagna referendaria. Un’osservazione leggera, con l’auspicio che, in fase di committenza, la scelta non sia stata influenzata dal ricordo ancora vivo della recente affermazione del Sì ad Assisi nel referendum sulla giustizia, che ha superato il No di circa mille voti.

Assisi ha tutte le carte in regola per crescere ancora, non tanto in termini quantitativi quanto qualitativi. Servono però tempi giusti, una strategia di medio-lungo periodo e una visione capace di trasformare buone iniziative in un sistema turistico strutturato e realmente competitivo.

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