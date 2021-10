Assisi è ancora senza giunta 15 giorni dopo il voto: e il coraggio dove sta?

A pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. E verrebbe da pensare: “E già partiamo male!”. A quindici giorni dalle elezioni amministrative Assisi 2021, vinte dalla prima cittadina uscente con buona parte della squadra già protagonista nel primo mandato, la giunta comunale ancora non c’è. E verrebbe da pensare che nemmeno oggi, giorno tanto atteso per l’annuncio ufficiale, non ci sarà. Ennesima fumata nera infatti nell’ennesima riunione, lunga più di due ore dove nessuna quadra è stata trovata.

Il PD vorrebbe riempire addirittura tre caselle, il Movimento 5 Stelle vorrebbe un posto da assessore. E il civismo tanto sbandierato? Assisi Civica vorrebbe una casella, Assisi Domani di sicuro non si accontenterebbe della sola Veronica Cavallucci, già presente nella scorsa giunta. E, nel probabile tratto finale della pandemia, con un turismo da rilanciare e un’economia che ancora stenta, i cittadini, ormai da 15 giorni andati a votare e pur avendo espresso una preferenza chiara, la giunta ad oggi non ce l’hanno. E la città di Assisi aspetta.

Riunioni fiume dove ognuno chiede e nessuno alla fine ottiene. Ma il sindaco la facoltà di decidere ce l’ha, e allora in troppi si chiedono: “Perché non lo fa?”. In una maggioranza che non decide, peggio ancora è l’opposizione. Un silenzio a dir poco assordante dopo la sonora sconfitta al primo turno, anche qui con alcuni che hanno già abbandonato la nave, fra riunioni ed incontri a ripetersi: “La colpa è tua, no è mia, ma è la vostra e non la nostra!”. E se la giunta non arriva, tutti zitti, seppur tante cose si potrebbero dire.

Ripetiamo, Assisi aspetta. La città vuole risposte sotto tanti punti di vista. I partiti sgomitano per la poltrona che sembrerebbe essere gradita a tutti. Parte della giunta è fatta da un pezzo, e solo facendo un passo indietro gli stessi partiti risolveranno la questione. Anche se tutto resta sempre nelle mani di Stefania Proietti sindaco di Assisi, in una settimana decisiva per le sorti del governo della città. Il tutto ricordando, come ripete la prima cittadina, che “di avere coraggio non ci si pente mai”…

Quasi certo comunque che la giunta – che sia oggi pomeriggio, domani o venerdì – arriverà probabilmente prima della festa che celebrerà la vittoria con la rielezione a sindaco che si terrà alla Valle di Assisi sabato 23 ottobre alle 18.30.

