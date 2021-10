Volevo fare la rockstar, il tour 2021 di Carmen Consoli parte da Assisi: le date

Parte da Assisi il nuovo tour di Carmen Consoli. Dopo il grande concerto-compleanno all’Arena di Verona, la cantautrice siciliana è pronta a scaldare i motori per il nuovo tour nel quale presenterà le canzoni dell’ultimo disco “Volevo fare la rockstar”, di cui proprio a Verona ha dato un inedito assaggio. E in Umbria metterà a punto lo show che riproporrà in tutta Italia. L’appuntamento è per il 29 ottobre al Lyrick di Assisi e segna l’inizio della nuova stagione invernale di Tourné dell’Associazione Umbra della Canzone e della Musica d’Autore realizzata in collaborazione con Mea Concerti.

A più di un lustro dal precedente disco di inediti e a due anni di distanza dall’ultimo tour, Carmen Consoli torna sulle scene con “Volevo fare la rockstar”: scrigno di canzoni che fra sogno, memoria e sguardo consapevole sulla contemporaneità, fanno da portale fra passato e futuro, da ideale ponte fra i primi 25 anni di carriera e il tempo a venire. “Volevo fare la rockstar è la mia nuova alba da guardare. Da me a voi”: così la cantautrice siciliana ha affidato ai fan il suo nono album in studio. Un dono che è stato accolto e ricambiato portando il disco, a una settimana di distanza dall’uscita, alla seconda posizione degli album più venduti in Italia. Un trionfo che fa da apripista ad un ricco autunno di concerti.

“Nel rispetto delle regole, in sicurezza ma con impegno e coerenza- afferma Carmen Consoli- torneremo a stare insieme e lo faremo nei teatri, che sono il posto che abbiamo scelto per presentarvi il mio nuovo lavoro, il luogo ideale per coglierne le sfumature e per ricominciare a condividere le emozioni che la musica porta con sé e che uno spazio così può valorizzare a pieno”. Quella di Assisi è per Carmen Consoli la data zero, visto che il tour partirà il 4 novembre al Teatro Regio di Parma; tra le altre date, 8 novembre al Teatro Verdi di Firenze, 13 novembre al Teatro Massimo di Pescara, 15 novembre al Teatro Petruzzelli di Bari, 16 novembre al Teatro Augusteo di Napoli, 20 novembre all’Auditorium Lingotto Musica di Torino, 22 novembre al Teatro Politeama Genovese di Genova, 25 novembre al Teatro Degli Arcimboldi di Milano, 26 novembre al Teatro Degli Arcimboldi di Milano, 30 novembre al Teatro Lirico di Cagliari, 10 dicembre al Teatro La Fenice di Senigallia, 11 dicembre al Gran Teatro Geox di Padova, 15 e 16 dicembre al Teatro Metropolitan di Catania, 17 e 18 dicembre al Teatro Al Massimo di Palermo, 26 e 27 dicembre all’Auditorium Parco Della Musica di Roma.

© Riproduzione riservata