AssisiWomen20, convegno sull’emancipazione della donna (foto)

Martedì 7 settembre alle ore 14:30 si è tenuto ad Assisi, presso il Palazzo del Monte Frumentario Vicolo degli Esposti, l’evento organizzato dal Comune di Assisi e dal W20 Italia “AssisiWomen20, Il Cambiamento Culturale Esperienze e Progetti alla base dell’empowerment femminile”. Il Summit Women 20, giunto alla sesta edizione, ha avuto un valore ancor più prestigioso oggi che l’Italia è alla presidenza del G20. All’evento ha partecipato anche il Ministro Delle Pari Opportunità e della Famiglia Elena Bonetti.

“La Ministra di Italia Viva – spiega una nota dei renziani assisani – ha risposto alla richiesta di partecipazione voluta fortemente dalla Sindaca di Assisi Stefania Proietti che, come donna impegnata nelle istituzioni, riconosce come valore fondamentale il superamento delle disuguaglianze di genere per la definitiva emancipazione della donna nella nostra società, ancor più oggi dove in alcune parti del mondo le donne hanno nuovamente perso la loro libertà. La Ministra, durante il suo intervento ad AssisiWomen20, ha sottolineato l’importanza del ruolo delle donne nel futuro, ha parlato con grande apprensione della situazione delle donne afgane, ha sottolineato che non ci si può girare da un’altra parte di fronte a ciò che sta accadendo, invocando una presa di coscienza e di responsabilità mondiale”.

“Ha parlato anche del ruolo della donna durante la pandemia, evidenziando che il Covid e tutto ciò che ne è scaturito, non è stato di per sé ostacolo all’emancipazione delle donne e al loro riconoscimento definitivo nella società, ma bensì ha messo in luce quanto ancora c’è da fare, sia nell’ambito lavorativo ( sono le donne che hanno subito il maggior contraccolpo a livello occupazionale dal 2020 fino a oggi), sia in quello culturale, dove le donne, molto spesso all’interno delle mura domestiche, sono state ancora vittime di abusi e violenze. Da Assisi – secondo Italia Viva – un messaggio di speranza per il futuro delle donne in Italia e nel Mondo! La Ministra Bonetti con la sua presenza, ha contribuito a dare maggiore lustro all’evento e conferma che Italia Viva ha a cuore Assisi, la città dell’uguaglianza e della solidarietà nel mondo”.

“Dopo l‘evento organizzato il 29 luglio all’Hotel Cenacolo per la presentazione del libro “Controcorrente” con la partecipazione del Sentore Matteo Renzi leader di Italia Viva, la presenza della Ministra Elena Bonetti, conferma la vicinanza di Italia Viva ad Assisi anche in vista delle prossime elezioni comunali che vedono il sostegno del gruppo locale di Italia Viva Assisi alla candidatura della Sindaca Stefania Proietti”.

© Riproduzione riservata