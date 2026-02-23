Buoni pasto, poco personale e stipendi: Forza Italia chiede chiarimenti sulla macchina comunale

“Ho ricevuto segnalazioni precise e circostanziate da parte di alcuni dipendenti comunali che denunciano disfunzioni organizzative e gestionali tali da generare forte preoccupazione e malcontento. I dipendenti del Comune di Assisi non possono essere trattati in questo modo”. Lo segnala il consigliere Francescl Fasulo secondo cui “Dai riscontri ricevuti emerge che i buoni pasto relativi ai mesi di novembre e dicembre 2025 non sarebbero stati ancora distribuiti al personale, nonostante siano trascorsi mesi dalla maturazione del diritto”. Per questo il consigliere ha presentato richiesta di accesso per conoscere il numero dei dipendenti aventi diritto e il dettaglio dei buoni maturati; la documentazione sull’affidamento del servizio di fornitura; la corrispondenza tra Comune e fornitore; eventuali note o provvedimenti interni sui ritardi; la documentazione contabile che attesti i pagamenti effettuati”.

Il consigliere segnala inoltre “una grave carenza di organico nell’Ufficio Personale, con inevitabili ripercussioni sulla gestione ordinaria delle pratiche e sugli adempimenti amministrativi e anche qui richiesto informazioni in tal senso perché “se un ufficio strategico come quello del personale è in difficoltà, l’intera macchina comunale rischia il blocco. Non è accettabile che chi contribuisce alle casse comunali con imposte sempre più pesanti si trovi davanti strade dissestate, aree pubbliche trascurate, problemi irrisolti e una comunità lasciata scivolare nell’abbandono”.

“Ancora più grave sarebbe la presenza di ritardi sistematici nella comunicazione dell’accredito degli stipendi”, dice Fasulo, che “ha chiesto un prospetto dettagliato delle date di accredito da gennaio 2025 a febbraio 2026, con eventuali difformità rispetto al calendario ordinario, oltre alla corrispondenza con l’istituto tesoriere e a eventuali segnalazioni o reclami pervenuti. Porterò avanti ogni iniziativa politica e istituzionale necessaria, compreso il ricorso agli organi competenti di controllo, affinché venga fatta piena luce sui fatti e siano accertate eventuali responsabilità”

