Campetto di via Aldo Moro riqualificato, FdI Assisi: “Bene la sistemazione, ma alla giunta manca una visione”

Dopo la segnalazione di Fratelli d’Italia Assisi, il Campetto di via Aldo Moro è stato riqualificato, e i “meloniani”, pur applaudendo, puntano ancora il dito: “possiamo dire di aver ottenuto un importante risultato per i giovani, ovvero l’apertura e la sistemazione degli spazi utili a riprendere un minimo di socialità e per giocare. Vista la dimestichezza che l’Amministrazione ha con supereroi e film di Hollywood – l’ironia di Fratelli d’Italia Assisi – segnaliamo un titolo che rispecchia appieno il modus operandi dell’attuale maggioranza: “The Day After”, il giorno dopo. Non solo perché il titolo evoca soluzioni sistematicamente tardive, ma anche perché il film parla di un’umanità che esce fuori da una catastrofe nucleare, che ben si addice a quello che ci aspettiamo di trovare tra i conti del Comune, una volta terminate le elezioni di ottobre”.

“Eppure la capacità di un amministratore si valuta dalla visione d’insieme, dalla forza della squadra di collaboratori di cui è in grado di circondarsi e soprattutto dalla previsione, intesa appunto come saper vedere le cose prima che accadano. Ebbene queste capacità sicuramente non appartengono al Sindaco. Basterebbe solo aprire gli occhi sulla Piazza di Santa Maria i cui lavori sono stati effettuati proprio a ridosso delle riaperture, dopo il lockdown, con grave danno alla circolazione ma soprattutto alle attività economiche di Via Partono d’Italia, i cui disagi dureranno ancora per un mese, quello di alta stagione. Oltre al Campetto di via Aldo Moro – conclude la nota – abbiamo segnalato la problematica delle plance pubblicitarie a cui nessuno dell’amministrazione si è degnato di rispondere, ormai mesi fa. Oggi, in piena campagna elettorale, questo è un caso irrisolto. Almeno, e non è poco, si è trovato un rimedio per l’area sportiva di via Moro”.