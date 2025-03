Centrodestra e civici contro Proietti: “Con Eolo Cicogna basta spese folli e no all’aumento delle tasse”

Il centrodestra e i civici contro Stefania Proietti: “Con Eolo Cicogna sindaco basta spese folli e no all’aumento delle tasse”, dicono Eraldo Martelli, Michele Leonelli, Evian Morani, Fabrizio Gareggia, coordinatori delle liste civiche e di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega. Il riferimento è al buco di bilancio in sanità da – secondo quanto annunciato dalla giunta regionale – 243 milioni di euro.

“Finita la campagna elettorale regionale emerge il vero volto di Stefania Proietti: sempre più di sinistra, sempre più accentratrice e incapace di mantenere le promesse fatte. Prima azione amministrativa da Presidente della Regione: aumentare le tasse. Oltre 320 milioni di euro di aumenti, quasi 500 euro in media per ogni famiglia umbra. Una manovra che non ha alcuna giustificazione e che metterà in difficoltà la nostra economia”.

“Niente di nuovo – sottolineano dal centrodestra – ad Assisi Proietti, ed il suo facente funzioni Stoppini, sono passati alla storia per aver introdotto la tassa di soggiorno che avevano promesso di non introdurre; in Umbria la neo eletta presidente, dopo neanche tre mesi di mandato, passerà alla storia per questo salasso. Su questo siamo profondamente diversi. Il centrodestra assisano, infatti, si è sempre contraddistinto per aver mantenuto le tasse al minimo e per aver gestito i soldi pubblici con rispetto ed oculatezza”.

“Per questo siamo convinti che anche ad Assisi sia arrivato il momento di cambiare strada e, insieme ad Eolo Cicogna, daremo il nostro contributo per destinare le risorse a ciò che veramente serve ai cittadini, alle famiglie e alle imprese. Dopo otto anni, finalmente, potremo dire basta alle spese folli che hanno contraddistinto l’amministrazione Proietti, basta allo spreco di risorse per eventi inutili, per i viaggi di rappresentanza, per le troppe consulenze non necessarie e per i progetti faraonici e irrealizzabili, pensati più per l’autocompiacimento che per il bene della nostra città”.

