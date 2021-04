Comune di Assisi, Paola Vitali nuovo assessore: da oggi nella giunta Proietti

Il sindaco di Assisi Stefania Proietti ha nominato Paola Vitali assessore comunale. Prende il posto del dimissionario Simone Pettirossi. A Vitali, attiva nel mondo dell’associazionismo, sono state assegnate le deleghe alle politiche scolastiche ed educative e all’edilizia scolastica. Con questo atto è stato ricostituito il numero dei cinque componenti della giunta.

Paola Vitali ha vinto la concorrenza di Lanfranco Corazzi e Paolo Lupattelli. Paola Vitali, nome molto noto nell’associazionismo della città Serafica, in particolare a Santa Maria degli Angeli era apparsa da subito in pole position. Paola Vitali che è amministratrice dall’aprile 2016 dell’associazione “Se’ de J’Angeli se” che punta a riscoprire e valorizzare Santa Maria degli Angeli attraverso l’aggregazione, la socializzazione e la solidarietà.

“Mi sono sempre messa al servizio della cittadinanza e credo nelle istituzioni. Prendo il mio ruolo da assessore come un servizio – le prime parole di Paola Vitali da assessore – con l’obiettivo di un rapporto più diretto tra cittadino e istituzioni. Il mio primo impegno sarà per il mondo della scuola”.

Simone Pettirossi aveva annunciato le sue dimissioni da assessore a fine marzo 2021, terzo esponente della giunta Proietti dopo Claudia Travicelli, Eugenio Guarducci e Italo Rota ad abbandonare o essere allontanato. La maggioranza ha recentemente visto l’addio anche di Luigi Bastianini, passato dai Cristiano Riformisti a Progetto Assisi, nel centrodestra.

Ora un altro nuovo corso con Paola Vitali, nome nuovo in politica, che entra a far parte della giunta Proietti in questa ultima parte di mandato in attesa del rinnovo delle cariche in programma alle prossime Elezioni Amministrative Assisi 2021 ad ottobre.

“Il Partito Democratico accoglie con grande soddisfazione la nomina di Paola Vitali come nuovo Assessore del Comune di Assisi.

La scelta, condivisa insieme all’altra lista di maggioranza Assisi Domani – la nota del Partito Democratico – è stata fatta al termine di un confronto aperto e cordiale. Paola Vitali, donna ampiamente conosciuta nel territorio assisano, rappresenta una validissima espressione delle realtà associative, in particolare legate a Santa Maria degli Angeli, nelle quali si è distinta come promotrice di numerose iniziative e ricoprendo importanti incarichi anche nel mondo del volontariato. A lei va un grande ringraziamento per aver accettato questa sfida capitata in un momento così delicato sotto molti punti di vista.

Paola è pronta e determinata – prosegue la nota – a mettersi in giocoe siamo convinti rappresenterà una validissima risorsa per il Partito Democratico di Assisi anche per il prossimo futuro. L’intero direttivo del Partito si è espresso positivamente nell’indicarla per tale ruolo e siamo convinti che insieme a tutta la nostra squadra di governo potrà gestire nel migliore dei modi questi ultimi mesi prima delle elezioni di autunno.

Uno sguardo necessariamente proiettato verso la prossima tornata elettorale – concludono dal PD – a ribadire il supporto granitico alla candidatura di Stefania Proietti da parte di tutti i rappresentanti ora in carica e del Partito Democratico di Assisi”.