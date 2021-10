Consiglio comunale 2021-2026: le preferenze e la nuova composizione

Stefania Proietti ha vinto al primo turno e nel consiglio comunale 2021-2026 avrà diritto a dieci consiglieri(4 Pd e Assisi Domani, 1 Assisi Civica, 1 Movimento), la minoranza invece a sei: oltre al candidato sindaco, che entra per la sua lista, 2 Lega, 2 Fratelli d’Italia e l’altro Cosimetti Sindaco. Questa la formazione del nuovo consiglio, in attesa di sapere chi diventerà assessore, liberando posti, e tutte le preferenze lista per lista. Tra le curiosità, i record di Stoppini (818 voti) e Cavallucci (quasi 600) e la sorpresa di Fabrizio Leggio, terzo classificato nella lista dei pentastellati: a meno di un assessorato e di una rinuncia (o di due rinunce) rimarrà fuori dal consiglio comunale.

CONSIGLIO COMUNALE 2021-2026, STEFANIA PROIETTI SINDACO, MAGGIORANZA:

Assisi Domani: Veronica Cavallucci, 587 preferenze, Scilla Cavanna 289, Alfredo Bolletta 264 e Giuseppe Cardinali, 228.

PD: Valter Stoppini, 818 preferenze; Paolo Lupattelli, 288; Francesca Corazzi, 272; e Donatella Casciarri, 263.

Assisi Civica: Massimo Paggi, 192

Movimento 5 Stelle: Isabella Fischi, 115.

CONSIGLIO COMUNALE 2021-2026, MARCO COSIMETTI, MINORANZA:

Lega: Jacopo Pastorelli, 223 e Francesco Mignani, 216

Cosimetti sindaco: oltre al candidato, anche Ignazio Fioroni, 355, e Lucio Cannelli, 209.

Fratelli d’Italia: Stefano Apostolico, 295

Di seguito tutte le preferenze lista per lista

AMMINISTRATIVE 2021 ASSISI, LUIGINO CIOTTI SINDACO

A Sinistra: Marcucci Paolo 48 Mariucci Alessio 48 Vignola Francesca 43 Dragoni Massimiliano 34 Marina Marini 30 Biancardi Beatrice 26 Alagna Giuseppe 14 Borrini Luigi 14 Fongo Giuseppe 11 Pinca Gabriele 9 Santarelli Gigliola 9 Becchetti Alida 8 Salucci Roberto 8 Grasselli Mario 7 Zucchetti Camillo 7 Apostolico Rosella 6

AMMINISTRATIVE 2021 ASSISI, MARCO COSIMETTI SINDACO

Forza Italia – Progetto Assisi: Bastianini Luigi 257 Bocchini Ivano 225 Di Muro Mariateresa 202 Bazzoffia Alessio 45 Carloni Marco 44 Passeri Roberto 25 Cristofani Laura 23 Casagrande Proietti Mirko 19 Bartocci Fontana Silvia 17 Rossi Beatrice 16 Gentili Laura 14 Masci Manuel 9 Casadei Erminia 8 Mannola Gianfranco 6 Zanin Sabrina 3 Varone Virgilio 2

Fratelli d’Italia Assisi: Apostolico Stefano 295 Leonelli Michele 292 Martellini Daniele 245 Rossi Erika 218 Calzolari Federico 146 Elisei Daniela 71 Bramini Michela 48 Iacono Claudio 47 Paggi Benedetta 45 Schippa Luisella 43 Monacchia Marco 37 Daiani Daniele 34 Pizziconi Massimo 33 Falcinelli Antonio 31 Giacchetta Dalila Daniela Diana 3 Rubeca Gioia 1

Lega Assisi: Pastorelli Jacopo 223 Mignani Francesco 216 Bisogno Massimo 210 Mencarelli Alessandro Luigi 210 Sensi Giovanna 163 Almaviva Walter 122 Pasqualoni Simone 96 Ceccarelli Fosco 73 Cannelli Vanessa 66 Falce Roberto 61 Fortini Anna Maria 56 Venturini Elisa 50 Fortini Mauro 39 Ravizzoni Loris 21 Bianconi Loredana 19 Siena Elisa 7

Marco Cosimetti Sindaco: Fioroni Emidio Ignazio 355 Cannelli Lucio 209 Cavallucci Giancarlo 165 Comparozzi Chiara 126 Menichelli Laura 85 Caputo Erika 62 Scarponi Gianni 54 Gasparri Valerio 39 Paciotti Marisa 32 Gasparrini Federica 18 Frapiccini Davide 14 Tifi Laura 14 Paolillo Ignazio 13 Dazzini Maurizio 6 Tracchegiani Aldo 4 Grandis Valeria 0

AMMINISTRATIVE 2021 ASSISI, FRANCESCO FASULO SINDACO

Ambiente per Assisi e frazioni: Panico Sabato 5 Corsi Azzurra Chiara Serena 4 Antonelli Lorenzo Maria 4 Vernaleone Maria 3 Azzacconi Roberto 3 Brufani Luigini 3 Bottarlini Cleonice 3 Geme Maria 2 Ceccarani Kathleen 1 Moccaldo Claudio 1 Bartolucci Chiara 0 Sensi Gabriela 0

Amore per Assisi e frazioni: Bigini Eugenio 37 Cirenei Giuseppina 33 Castellani Massimiliano 8 Castellani Elisa 7 Pucciarini Paola 6 Lo Cascio Francesco 4 Gravina Leonarda 3 Pozzi Paolo 2 Faraglia Giancarlo 2 Cappiello Mariarosaria 0 Acciarino Alessandro 0

Giovani per Assisi e frazioni: Mollo Gaetano 9 Catanzariti Maria Pia 6 Boccacci Giovanni 6 Morettini Claudia 4 Bonifazi Giuseppina 3 Cracco Tea 3 De Stefano Lorenzo 3 Invernizzi Giuseppina Maria 2 Panarisi Angela 0 Nicoletti Alfonso 0 Maiarelli Giulia 0 Mohamed El Manzali 0

Lavoro per Assisi e frazioni: Generoso Giuseppina 10 Patasce Paolo 9 Brufabi Michela 5 Pedata Vincenza 4 Acori Marco 3 Lupattelli Danilo 3 Rocco Franco Angelo 2 Sorbelli Giancarlo 2 D’alessandro Antonio Gaspare 1 Fossi Danilo 1 Cicchi Roberta 0

Meno tasse per Assisi e frazioni: Rossetti Mirco 8 Cotozzolo Francesca 7 Li Destri Alessandro 6 Morando Maria 6 Gagliardoni Proietti Tiziana 6 Mariani Igor 2 Piro Antonella Fortunata 1 Anastasi Annamaria 1 Martini Rosanna 0 Costa Mario 0 Fioriti Roberta 0

AMMINISTRATIVE 2021 ASSISI, STEFANIA PROIETTI SINDACO

Assisi Civica: Paggi Massimo 192 Costa Caterina 115 Pizziconi Laura 115 Zanghi’ Simona 73 Muccino Simone 59 Reka Elvis 58 Luca’ Giuseppe 48 Piobbico Alessandro 46 Cavanna Francesco 43 Gaudenzi Alessandro 43 Manini Luisa 33 Bonamente Giorgio 25 Rosati Gabriele 19 Tanci Giuseppa 17 Loporcaro Domenica 6 Lasorsa Mirko 1

Assisi Domani: Cavallucci Veronica 587 Cavanna Scilla 289 Bolletta Alfredo 264 Cardinali Giuseppe 228 Massini Marylena Veronica Giuseppina 219 Berellini Fabio 157 Gaudenzi Sonia 142 Migliosi Carlo 101 Falcinelli Roberto 96 Franchi Leonardo 87 Martorelli Gianfranco Maria 55 Ranocchia Marco 51 Falchi Cinzia 42 Lucentini Manlio 38 Tobruch Paola 28 Piccinonno Torretti Ludovico 6

Partito Democratico: Stoppini Valter 818 Lupattelli Paolo 288 Corazzi Francesca 272 Casciarri Donatella 263 Capitanucci Alberto 237 Vitali Paola 176 Cianetti Giovanni 109 Sportolaro Cristina 108 Venarucci Benedetta 102 Turrioni Enrico 68 Sdringola Moreno 31 Ballarani Lanfranco 27 Sabatini Manuel 17 Ciombolini Claudia 11 Diakoviez Agata 7 Habchi Khadija 4

Movimento 5 Stelle: Fischi Isabella 115 Zaoin Adil 95 Leggio Fabrizio 70 Tofi Adriano 55 Mancinelli Andrea 55 Di Paola Gabriella 42 Trubbianelli Fausto 41 Casagrande Antonella 20 Proietti Gagliardoni Moreno 13 Moretti Lorenzo 10 Niglio Franca 6 Mazzeo Roberto 5 Piscopo Rosa 2 Vitagliano Arcangelo 2 Palombo Aslan 1

AMMINISTRATIVE 2021 ASSISI, ROBERTO SANNIPOLA SINDACO

Alternativa Riformista: Mariani Carlo 17 Jacaj Negjmije 15 Di Filippo Emma 7 Caporicci Tullia 5 Cappannelli Ubaldo 5 Quattrocchi Fedora 4 Riccobello Letizia 4 Boccardini Luca 3 Magrini Alberto 2 Mommi Roberto 2 Bianchini Marco 1 De Paulis Amato John 1 Faina Giada 1 Proietti Tiziano 1 Bazzurri Susanna 0 Mandarini Marco 0

