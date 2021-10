Stefania Proietti vince al primo turno: “Premiata la continuità” (Foto – Video)

(Aggiornamento delle 01.00) Stefania Proietti è scaramantica e, al netto di alcune dichiarazioni di rito ‘estorte’ quando Marco Cosimetti si è già arreso – “Abbiamo fatto tutto il possibile, ora faremo un’opposizione costruttiva”, dice a UmbriaTV – aspetta fino alle 23 per rilanciare la sua dichiarazione: “Un risultato storico, eccezionale, segno che il duro lavoro paga più delle visite dei leader. Il nostro progetto per Assisi è stato premiato”, le prime parole del sindaco uscente e vincente al primo turno, dopo che Eligendo certifica che i 15.143 (65,67%) votanti, al netto di 302 schede nulle, 107 bianche e 2 Schede contestate, l’hanno rieletta al primo turno con il 50.24 %. Marco Cosimetti si ferma al 42% dei voti, Ciotti e Fasulo si fermano al 3% ciascuno, Sannipola neanche l’1%. (Continua dopo il video)

A trainare la prima cittadina uscente la vecchia coalizione (Assisi Domani, 2.584 voti e il 18,97 ottiene, secondo Eligendo, 4 consiglieri, tanti quanti il Partito Democratico, 2.327 voti, 17,09 % e 4 consiglieri: tra questi il recordman Valter Stoppini, che praticamente quasi doppia il suo risultato di cinque anni fa, portando a casa circa 800 voti secondo posto Paolo Lupattelli, circa 300 voti), ma anche gli innesti di Assisi Civica e Movimento 5 Stelle: la prima, new entry comunque legata a Stefania Proietti, ottiene 1.107 voti e l’8.13% (1 seggio), mentre il M5S, pur perdendo circa la metà dei voti – si passa dagli oltre 1100 di 5 anni fa ai 634 di oggi – con il suo 4,65% di voti ottiene un consigliere. In casa centrodestra, la Lega si conferma il primo partito con 1.773, ma il 13,02% e i 2 consiglieri (tra cui quasi sicuramente il figlio del consigliere regionale Stefano Pastorelli, Jacopo) fanno rimanere con l’amaro in bocca visto che alle regionali di poco meno di due anni fa la Lega aveva preso quasi il 50%. Ottimo il risultato di Assisi Insieme, la civica del sindaco, che con i suoi 1.759 voti e il 12.91% si accaparra 2 consiglieri e supera Fratelli d’Italia che, con 1.685 voti e il 12.37%, ottiene comunque un consigliere. Fuori dal consiglio Forza Italia, che con i suoi 846 ottiene il 6,21%. Non convincono infine Francesco Fasulo (468 voti e 3,18), Luigino Ciotti (467 voti e 3,17%) e Roberto Sannipola (144 voti, lo 0,98%). (Continua dopo il video)

Articolo originale delle 22. Stefania Proietti vince al primo turno. “Premiata la continuità e la squadra”, le sue prime parole. Secondo le prime informazioni la candidata sostenuta da Assisi Civica, Assisi Domani, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico batte con un vantaggio di circa 10 punti percentuali Marco Cosimetti, sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e da una sua lista civica. Staccatissimi Ciotti, Cosimetti e Fasulo, circa il 7% in tre. Ad Assisi gli elettori aventi diritto al voto erano 23.058, di cui 11.169 uomini e 11.889 donne; hanno votato poco più di 15.000 persone, per la precisione 15.144, con una leggera superiorità delle donne (7.714) rispetto agli uomini (7.430). Alle 15 del 4 ottobre, l’affluenza ad Assisi è stata del 65,68 (era del 70,20 nel 2016); Cinque anni fa l’affluenza ad Assisi era stata del 18,49% (alle 12), del 53,24% alle 19 e del 70,21 alle 23; allora si era votato in un giorno solo. In questa tornata elettorale di due giorni, domenica alle 23 l’affluenza ad Assisi era stata del 48,53%, del 36,66% alle 19 e del 15.03% alle 12. Il seggio con l’affluenza più bassa è quello di Piazza del Comune, seggio Aire, con un’affluenza al 36%, mentre il dato più alto è quello del seggio 7, sempre ad Assisi (zona espansione), con un’affluenza al 74%.

