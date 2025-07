Consiglio comunale di Assisi, nominati i componenti delle commissioni

Nel corso della seduta del Consiglio comunale del 14 luglio 2025, la prima dopo l’insediamento dello stesso a seguito delle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio scorsi, sono stati individuati i componenti delle commissioni consiliari, tre in totale. Secondo la norma, infatti, ogni consigliere comunale, escluso il sindaco, deve far parte di una di esse, nominate dal Consiglio comunale stesso, su designazione dei gruppi consiliari, in proporzione alla loro consistenza numerica.

La prima Commissione consiliare, con competenze su territorio e ambiente, opere pubbliche, traffico e viabilità, urbanistica, edilizia popolare e privata, edilizia pubblica, patrimonio, progettazioni, impianti tecnologici, è così composta: per la maggioranza Andrea Bertolini (presidente) Paolo Lupattelli, Nico Perini, Adil Zaoin (vicepresidente); per la minoranza Serena Morosi e Ivano Bocchini.

La seconda Commissione consiliare, dedicata a finanze, bilancio e programmazione, sviluppo economico, turismo, agricoltura, industria, artigianato, commercio, servizi demografici e statistici, affari del personale, è così composta: per la maggioranza Sonia Gaudenzi (presidente), Annalisa Rossi, Renzo Totori (vicepresidente); per la minoranza Eolo Cicogna e Daniele Martellini.

La terza Commissione consiliare, relativa ad affari istituzionali e amministrativi servizi sociali, scuola, beni culturali, attività culturali, sport, tempo libero, igiene e sanità, interventi sociali, è così composta: per la maggioranza Luigi Bastianini, Cristina Susta (vicepresidente), Paolo Mirti (presidente); per la minoranza Giancarlo Cavallucci e Francesco Fasulo.

Prima della nomina dei componenti delle Commissioni, il Consiglio ha approvato all’unanimità modifiche al “Regolamento delle adunanze del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari”, al fine di consentire la costituzione del gruppo misto unipersonale.

