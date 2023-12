Approvato il bilancio di previsione 2024-2026: i punti principali del documento

Venti milioni di euro di lavori pubblici tra risorse proprie e fondi anche del Pnrr, tra cui due milioni per le le strade di montagna e altri due milioni di euro per le Pro loco, cinque milioni di euro di cui due solo per gli asili nido, un milione di euro per il sociale, 600.000 euro per le manutenzioni. Sono i capisaldi del bilancio di previsione 2024-2026 approvato ieri, 28 dicembre 2023, dalla maggioranza consiliare; assente – con l’eccezione di Francesco Mignani e in parte di Jacopo Pastorelli della Lega, arrivato a seduta in corso – tutto il resto della minoranza, che non ha presentato neanche un emendamento.

Lo rende noto il Pd secondo cui “Il consiglio comunale durante il quale si discute del bilancio di previsione è senza dubbio il più importante dell’anno e quello durante il quale anche l’opposizione è chiamata a contribuire proponendo emendamenti per suggerire la propria visione sul bilancio dell’ente. Emendamenti che possono anche essere accolti dall’amministrazione qualora fossero proposte valide e condivisibili. In poche parole, è il modo più efficace per l’opposizione per contribuire al bilancio comunale. Tuttavia, anche per il bilancio di previsione 2024-2026, per il terzo anno di fila, nessun emendamento è pervenuto all’ente anche se poi le polemiche e le critiche non si fanno mai mancare. Inoltre, nella seduta del 28 dicembre tra i consiglieri di opposizione era presente il solo consigliere Mignani, col consigliere Pastorelli che è comparso per una mezz’ora (dopo il nostro pezzo di stamattina, il diretto interessato ha inviato un messaggio alla redazione di Assisi News smentendo la durata della sua presenza) e tutti gli altri assenti dall’inizio alla fine. Potremmo comprendere qualche assente per cause di forza maggiore ma due presenti su sei, uno dei quali per pochi minuti, è una concomitanza perlomeno anomala. La cosa fa riflettere perché le ipotesi sono due: o l’opposizione (perlomeno la maggior parte dei consiglieri) non legge il bilancio e quindi non può proporre nulla di concreto oppure non ritiene importante venire a discutere dell’atto fondamentale dell’ente. In entrambi i casi, essendo anche loro parte dell’amministrazione regolarmente eletti, non crediamo che i cittadini meritino questo trattamento”.

Per quanto riguarda il resto del bilancio, il Pd annuncia con soddisfazione che “ancora una volta siamo riusciti ad approvare il bilancio prima della fine dell’anno permettendo così all’ente di essere operativo già dai primi giorni del 2024. Un risultato molto importante per il quale è doveroso ringraziare i dipendenti comunali e tutta l’amministrazione per il lavoro profuso in questi mesi”. Per i dem, il bilancio di previsione 2024-2026 “poggia le proprie basi su ambiti ai quali teniamo particolarmente e riesce a non aumentare le tasse comunali ai cittadini nonostante un ingente aumento del costo di alcuni servizi per l’ente. Ci sono attenzione alla scuola, al sociale, alla manutenzione del territorio, ai lavori pubblici: una programmazione che viene da lontano e continua il proprio percorso nel rispetto delle scadenze e dei tempi previsti”.

“La scuola in particolare – si legge ancora nella nota dei dem – è sempre stata un caposaldo della nostra amministrazione e anche nel bilancio di quest’anno ricopre un ruolo importante sia per quanto riguarda l’edilizia scolastica (i progetti dei nuovi asili nido, l’adeguamento sismico della scuola Sant’Antonio, l’efficientamento energetico della scuola primaria Giovanni XXIII,…) che i servizi a carico del comune (mensa, trasporti, contributo agli istituti comprensivi per l’ampliamento dell’offerta formativa). Un occhio di riguardo nell’ambito dei lavori pubblici ce l’hanno le Pro loco el territorio, luoghi di socialità che assumono un’importante centralità nella vita quotidiana delle nostre frazioni. Nuove sedi (o riqualificazione delle esistenti) sono previste a Petrignano, Capodacqua, Rocca Sant’Angelo e Pian della Pieve, senza dimenticare Tordandrea e Tordibetto per le quali i progetti sono già in fase avanzata. Anche per quanto riguarda i progetti relativi al PNRR per i quali ci si è aggiudicati il finanziamento, a differenza di tanti altri comuni, Assisi, sta procedendo nei tempi previsti. Siamo sicuri – conclude la nota – che da qui al 2026 anche quegli interventi più importanti e complessi vedranno la luce”.

