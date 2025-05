Eolo Cicogna continua il suo tour nelle frazioni: “A Tordibetto inaugurata la Pro loco senza agibilità”

Continua il tour di ascolto nelle frazioni di Assisi per il candidato sindaco delle liste civiche e di centrodestra unito Eolo Cicogna, non senza qualche spiacevole sorpresa. “Appuntamento all’aperto a Tordibetto (ieri domenica 4 maggio, ndr), in una serata abbastanza fresca semplicemente perché la nuova sede della Pro Loco – inaugurata nei giorni scorsi per soli scopi elettorali dall’attuale Amministrazione Comunale, con un taglio del nastro fatto per le solite foto e gli ormai conosciutissimi selfie – non è agibile. Tutto ciò è incredibile. Perché che possa piacere tagliare un nastro è fuori discussione. Ma che le inaugurazioni debbano essere tenute quando un’opera è veramente stata completata ed agibile è altrettanto vero. Tenere un qualsiasi evento in un locale inaccessibile per legge è vietato. L’inaugurazione pertanto non doveva e soprattutto non poteva avvenire. Un gesto di pura propaganda elettorale senza avere i requisiti necessari di opera compiuta. E un conto è essere lì da invitati (all’oscuro – in quel momento – delle questioni), altro invece è la consapevolezza degli amministratori di compiere un gesto immotivato. Le elezioni non si vincono con un taglio di nastro millantato”. (Continua dopo il video – link diretto)

Un Tour di ascolto che per Eolo Cicogna, candidato del centrodestra unito, che prosegue questa sera, lunedì 5 maggio, a Santa Maria degli Angeli, all’Auditorio della scuola “Galeazzo Alessi”, in via Enrico Toti. Tanti i temi trattati nelle frazioni. “ Tordibetto si respira un’atmosfera magica, che fa tornare indietro nel tempo. Ma anche questa frazione storica – così come tutte le altre – hanno necessità di essere tutelate e valorizzate. Servono parcheggi, maggiore manutenzione del decoro urbano, soprattutto serve più sicurezza a tutela di tutti i cittadini che da tempo subiscono furti all’interno delle proprie case. Questi borghi – scrive Cicogna – sono eccellenze oggi ferme al palo. Le frazioni vanno collegate con il cuore della città e non devono essere un tratto per arrivare ad Assisi. Vanno inserite all’interno del sistema economico e turistico cittadino, alle frazioni va fatta ritrovare la dignità che meritano. Non è possibile che Assisi – conosciuta in tutto il mondo – non abbia indicazioni chiare che facilitino le persone a raggiungerla, partendo dalla frazioni stesse. Perché il turismo è una ricchezza del nostro territorio, e l’obiettivo è quello di collegare i benefici di Assisi con gli altri paesi del Comune: per fare ciò serve investire maggiormente su questi bellissimi luoghi oggi troppo ai margini”.

“In tutte le frazioni ad oggi visitate, ho riscontrato un sentimento di abbandono che le persone stanno vivendo. Ad esso – ha detto Eolo Cicogna – si aggiunge anche il senso di distanza che vivono i nostri cittadini con le istituzioni. Il Palazzo Comunale deve tornare ad essere aperto e il cittadino deve avere risposte immediate. Oltre a questo serve vicinanza al mondo del lavoro, per migliorare le zone industriali e rendere la vita migliore ai commercianti e ai proprietari di azienda. Un piano preciso, semplice e snello che non complichi la vita a chi lavora per guadagnare! Insomma – conclude Eolo Cicogna – il nostro è un programma serio, attuabile e concreto. È ora di aprire gli occhi e mandare a casa chi governa e taglia nastri solo per apparire. Perché la politica – quella vera – è stare vicini alla gente concretamente e correttamente ed è per questo che io mi sono messo a disposizione per fare il sindaco di Assisi. Come slogan ho usato la frase “Servire, non servirsi”: sarò sempre disponibile ad ascoltare e ad aiutare tutti. Grazie ai cittadini per il loro ascolto condiviso!”.

