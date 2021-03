Dimissioni di Simone Pettirossi, le reazioni della politica

Cinque righe per commentare le dimissioni di Simone Pettirossi. Le firma la giunta di Assisi, in maniera assai fredda. “La giunta comunale di Assisi prende atto delle dimissioni presentate dall’assessore Simone Pettirossi, dimissioni peraltro improvvise e inattese. La giunta comunale ritiene che, in questo momento di grande difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria, sociale ed economica, la città abbia bisogno di un governo compatto e nel pieno della sua funzionalità. Pertanto la giunta comunale ribadisce che è fondamentale continuare ad affrontare e risolvere i problemi della gente anziché lasciarsi distrarre da altre questioni che – di fronte alla pandemia – passano in secondo piano. La giunta – conclude la nota – ringrazia Simone Pettirossi per quanto fatto fino a oggi”.

In cinque anni la giunta Proietti ha perso tre assessore – Claudia Travicelli, Eugenio Guarducci ed Italo Rota – e due consiglieri comunali: si tratta dell’avvocato Franco Matarangolo, dimissionario nell’aprile 2018 e sostituito da Barbara Chianella, e di Luigi Bastianini, passato dalla maggioranza alla minoranza qualche settimana fa. “Quattro assessori e un consigliere comunale dimissionari in cinque anni non sono un caso, sono la prova concreta dell’atteggiamento dispotico del sindaco di Assisi, Stefania Proietti, il quale nel corso della sua legislatura non è stato in grado di impostare un percorso di scelte condivise e di avviare una fase di confronto né con gli alleati, né con la città”. Parole della Lega Assisi interviene sulle dimissioni dell’assessore con delega alle politiche scolastiche ed educative Simone Pettirossi. “Suonano a noi molto chiare le parole dell’ormai ex membro della giunta che ha parlato di ‘divergenze significative rispetto agli obiettivi e ai metodi’, ma anche di ‘mancata sintonia con le decisioni che vengono prese’. Non è la prima volta in questi cinque anni che un assessore si dimette dal suo incarico. Ricordiamo il caso di Claudia Travicelli e le sue parole ‘per salvare qualcun altro hanno messo in piedi tutto un marchingegno per farmi fuori”, ricordiamo l’addio di Eugenio Guarducci e quello di Italo Rota, ma non possiamo non citare anche il dimissionario consigliere comunale del PD, Franco Matarangolo, il quale, stando alle sue parole, avrebbe voluto ‘modificare le cose fatte male’, ma ‘non ci sono riuscito, evidentemente perché non sono stato sufficientemente convincente, né dentro, né fuori del partito’.

“Tre indizi fanno una prova, cinque indizi fanno una certezza: il sindaco ha fallito – secondo la Lega – mantenendo in questi anni un atteggiamento autoreferenziale e arrogante, dimostrando di non essere in grado di fare sintesi tra le forze politiche e civiche della sua maggioranza, escluse da qualsiasi decisione sulle tematiche fondamentali. Le spaccature interne e i malumori della giunta si sono ripercossi inesorabilmente sull’azione amministrativa, facendo pagare alla città di Assisi il prezzo più alto in termini di ritardi, immobilismo, scelte sbagliate. La chiusura a riccio della Proietti nelle proprie convinzioni si è tradotta nella mancata concertazione con le forze vive della città, il mondo dell’associazionismo e il sistema imprenditoriale, creando scollature nel tessuto sociale cittadino e scatenando gravi ripercussioni nel contesto economico locale. Un disastro totale a cui Assisi si è stancata di assistere”.