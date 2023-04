Dipendente assenteista in Provincia, Lega Assisi all’attacco: “Da Proietti due pesi e due misure”

L'uomo sarebbe stato colto in flagrante mentre si recava fuori provincia simulando la presenza in servizio. Ma il sindaco e presidente della Provincia avrebbe agito diversamente da come fatto per la dipendente comunale licenziata

“Due pesi e due misure? Il Sindaco di Assisi e presidente della provincia di Perugia Stefania Proietti che in passato ha licenziato una dipendente comunale per 4 ore di assenza dal lavoro, pare sia intenzionata a soprassedere rispetto a un caso analogo che riguarda invece un dipendente della Provincia di Perugia. Come mai questo approccio diverso? La Proietti deve spiegare”. L’intervento è della Lega Assisi e riguarda un presunto dipendente assenteista in Provincia.

Sulla questione è stata depositata un’interrogazione dal consigliere provinciale della Lega Giovanni Dominici: secondo le informazioni fornite dalla Lega, “un dipendente provinciale è stato colto in flagranza mentre era assente dal luogo di lavoro e si stava recando fuori Provincia simulando la presenza in servizio. All’interrogazione auspichiamo la pronta risposta del presidente Proietti, ma – dice la Lega Assisi – secondo le normative vigenti (art. 55 quater TUPI) dovrebbe essere sospeso o licenziato e non potrebbe continuare a svolgere la sia attività. Ma a quanto ci risulta nessun provvedimento è stato ancora intrapreso nei suoi confronti”.

La Lega Assisi ricorda il caso della cosiddetta dipendente infedele che nel settembre 2017, per 4 ore di assenza, fra l’altro in assenza di flagranza, era stata licenziata con questa spiegazione: “L’amministrazione comunale ribadisce che la sua attività è stata, e lo è tuttora, indirizzata a contestare e combattere ogni forma di assenteismo. L’amministrazione comunale ritiene nella sostanza che il rispetto delle regole e del lavoro debba essere sempre osservato, e che in nessuna azienda, privata o pubblica che sia, debbano essere tollerati i furbetti del cartellino”. “Come mai – si chiede la Lega a proposito del dipendente assenteista in Provincia – nel 2017 la Proietti aveva prontamente licenziato una dipendente comunale per assenteismo e invece nella circostanza attuale non si è mossa in modo analogo? Come mai il dipendente provinciale non è stato sospeso? È stata fatta denuncia alla Corte dei Conti? Attendiamo la risposta della presidente Proietti all’interrogazione posta dal consigliere provinciale Dominici della Lega in particolar modo vogliamo sapere se la Proietti intenda adoperarsi perché si adempia a quanto previsto dalla legge come ha già dimostrato con estremo zelo nei confronti della dipendente del comune di Assisi, o se in Provincia voglia utilizzare un sistema diverso e perché”.

