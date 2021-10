Donatella Casciarri presidente del consiglio: partiti battono civismo (FOTO)

(Stefano Berti, Flavia Pagliochini) Come già nel 2016, è un film già visto quello che si vede nel consiglio comunale. Perché il Pd, alla faccia del civismo, con l’aiutino dell’opposizione riesce a far eleggere Donatella Casciarri presidente del consiglio. Ed è subito psicodramma, visto che oltre a un sentibilissimo “porca tro*a” sparato in streaming dal microfono aperto di uno dei consiglieri comunali donna all’esito della votazione, Assisi Domani chiede di interrompere il consiglio comunale. Dieci minuti concessi, ma chissà se basteranno a far smaltire l’arrabbiatura a Giuseppe Cardinali, candidato dalle due civiche per un posto al sole. E quella di un civismo premiato dai partiti nelle urne ma sconfitto quando si tratta di farsi valere. E così passa in cavalleria anche la candidatura di bandiera della minoranza, quella di Emidio Fioroni.

Gli alleati, che cominciano litigando come avevano cominciato cinque anni fa, devono infatti fare il punto sul perché il Pd abbia ‘sgambettato’ il nome di Giuseppe Cardinali, capogruppo di Assisi Domani. Non che Assisi Domani si sentisse sicura di avere un suo esponente sullo scranno più alto del consiglio comunale. Prova ne è che non solo il Pd locale avrebbe volentieri lasciato Fabrizio Leggio del Movimento 5 Stelle (sponsorizzato dai pentastellati regionali e dagli alleati dem, con il pensiero all’alleanza nel 2024) al suo destino, pur di avere la riconferma di Casciarri – peraltro consigliere che, al contrario del neo assessore al turismo fino a un anno fa fieramente all’opposizione, in cinque anni non ha ovviamente mai attaccato la maggioranza. Ma ne è anche prova il fatto che il sindaco, quasi come a volersi rassicurare che ‘pacta sunt servanda’, abbia irritualmente ‘messo becco’ nelle votazioni del consiglio comunale ricordando, nell’annunciare la giunta, che Assisi Domani avrebbe dovuto insediarsi sullo scranno più alto del consiglio comunale.

Dove invece, complice la minoranza (al netto di Lucio Cannelli), finisce Donatella Casciarri. Nella votazione per il posto da vicepresidente del consiglio vengono eletti Scilla Cavanna (Assisi Domani) e Jacopo Pastorelli (Lega Assisi). (Maggiori informazioni e foto nelle prossime ore).

FOTO © Mauro Berti-Assisinews

