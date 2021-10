Minibus turistico, ad Assisi si studia come valorizzare la parte alta del centro storico

Ha destato grande curiosità la ‘passeggiata, in realtà una prova tecnica su strada, tramite simulazione di un tour di valenza turistica, che ha attraversato la parte alta del centro storico di Assisi sino alla Rocca Maggiore, a bordo di un nuovissimo minibus turistico da 17 posti, totalmente elettrico. Il progetto, possibile grazie alle peculiarità del veicolo turistico sviluppato dall’azienda Martinelli S.R.L., con sede operativa a Santa Maria degli Angeli, è stato presentato all’amministrazione comunale ed è oggetto di analisi ed affinamento su richiesta della stessa, al fine di poter valorizzare la parte di centro storico meno interessata dal turismo di massa e più difficoltosa da raggiungere.

Fulcro di questo tour esperienziale è l’arrivo alla Rocca Maggiore, pregevole sito di valenza paesaggistica, storica e architettonica; ma luogo scarsamente accessibile, soprattutto per le categorie fragili con difficoltà di deambulazione e per le famiglie, a causa della lunga salita di Via della Rocca. “Il veicolo, unico nel suo genere, grazie alle ridotte dimensioni – spiega l’azienda Martinelli – è ideale per transitare nei centri storici come quello assisiate, permette di percorrere agevolmente salite superiori al 16 % con un’autonomia di percorrenza per l’intero servizio giornaliero, può ospitare 16 utenti più autista”.

“Il minibus turistico è allestito con tetto panoramico, il quale permette una vera e propria ‘immersione’ nei vicoli, tra le bellezze circostanti; lo stesso è dotabile di audio-videoguida plurilingue, con sistema di geolocalizzazione, il quale permette una permanenza in pieno comfort, oltre all’ascolto della descrizione del punto d’interesse al momento in cui ci si avvicina ad esso.Il percorso in oggetto prevede la partenza da Piazza del Comune, Via San Paolo e l’uscita da Porta San Giacomo, da qui continua in direzione del civico Cimitero e percorre Via Albornoz, alla fine della quale attraversa Porta Perlici e sale verso la Rocca Maggiore. La ripartenza prevede la discesa attraverso il quartiere medievale, la cattedrale di San Rufino e piazza Santa Chiara, per poi giungere al capolinea di Piazza del Comune. Un progetto fondato sulla versatilità ed ampia autonomia di un veicolo 100% ecosostenibile, silenzioso e di piccole dimensioni, che può fungere anche da navetta per eventi culturali, già sperimentato con successo nelle realtà di Montepulciano, Spoleto, Pisa e Ferrara, al centro di un interesse sempre maggiore”.

L’azienda Martinelli è uno degli sponsor di AssisiNews.

