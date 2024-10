Donatella Tesei lancia la corsa per il bis: “Sanità migliorata, ma si può fare di più. Su turismo, infrastrutture e lago parlano i fatti” (foto e video)

(Flavia Pagliochini, Stefano Berti) Sulla sanità “abbiamo lavorato e migliorato molto ma si può fare di più, ma la situazione non è drammatica come la descrivono gli altri“, sul lago Trasimeno “si è passati dalle parole ai fatti“, sulle infrastrutture e sul turismo il senso del quinquennio è che il lavoro svolto parla da solo. La governatrice Donatella Tesei si concede ai giornalisti poco prima del lancio della sua campagna elettorale, avvenuto il 5 ottobre 2024 a Umbriafiere di Bastia Umbra. Folto il pubblico nel centro congressi, dove oltre a tanti cittadini ci sono anche tutti gli esponenti delle forze di centrodestra che la sostengono, ovvero Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi Moderati, Udc, Alternativa Popolare e la Lista civica Tesei, oltre al presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. A introdurre Donatella Tesei sul palco è stato proprio il Presidente Fedriga, che ha voluto condividere questo bellissimo momento con lei. Tra i due un lungo abbraccio ha suggellato

l’amicizia e la collaborazione di questi anni. Fedriga ha parlato di Donatella Tesei come una “superdonna, che -ha detto- nei momenti

più difficili si è rimboccata le maniche, ha messo da parte se stessa per dare risposta alla propria gente. Ha anche ricordato il lavoro fatto insieme nella Conferenza delle Regioni, per il quale l’ha ringraziata per il grande contributo dato e la fattiva collaborazione.” (Continua dopo il video – link diretto)

La prima domanda è stata ovviamente sulla sanità, forse il vero tallone d’Achille della legislatura 2019-2024: “Ci sono dei numeri che vengono certificati da enti terzi – la risposta di Donatella Tesei – la nostra regione nonostante tutto e da dove siamo partiti nel 2019 – abbiamo trovato il blocco dei concorsi e i commissari – è ripartita. Con grandissima fatica abbiamo affrontato il Covid e siamo ripartiti, abbiamo primari nuovi e abbiamo sostituito e stiamo sostituendo i facenti funzione. Stiamo costruendo la sanità del territorio, i numeri ci dicono che la situazione non è così brutta come la descrivono gli altri, sicuramente non posso dire di ritenermi in toto soddisfatta ma dal 19 di novembre la priorità sarà la sanità per dare a tutti cittadini il meglio delle prestazioni per tutte le esigenze sanitarie“.

Sul Lago Trasimeno “siamo passati dalle parole ai fatti, è stato nominato un commissario e tra pochi giorni farà un sopralluogo per capire come mettere in campo le azioni più urgenti, che sappiamo essere i dragaggi e la sistemazione delle darsene. Le complessità burocratiche mi hanno spinto a chiedere la nomina di un commissario per la burocrazia, ora lavoreremo per avere delle risorse di acqua aggiuntiva, consapevoli che il lago è una risorsa importantissima“. (Continua dopo il video – link diretto)

Sulle infrastrutture, “io credo – le parole di Donatella Tesei – che i cittadini umbri hanno visto quello che abbiamo fatto, nel 2019 l’Umbria era relegata ad essere ultima per pil e sviluppo economico. Non ci sarà mai sviluppo senza infrastrutture, per questo riteniamo che la Fcu sia da completare, abbiamo lavorato sulla Orte Falconara e sulla Tre Valli, senza dimenticare la stazione della Medio Etruria per aprire porte all’alta velocità. Una stazione che ci permetterà di intercettare 14 coppie di treni veloci per Nord e Sud e che sarà un altro volano per lo sviluppo regionale insieme all’areoporto che abbiamo valorizzato e dove il lavoro non si ferma: ci sono risorse per l’ampliamento e nel giro di due-tre anni l’aeroporto deve ospitare un milione di passeggeri“. (Continua dopo il video – link diretto)

Ultima domanda per la presidente uscente Donatella Tesei, quella sul turismo: “È sempre stato considerato un asset nel quinquennio concluso, abbiamo fatto conoscere l’Umbria nel mondo, cosa che prima non avveniva, con una campagna di comunicazione di alta qualità che stiamo concentrando sul marchio registrato ‘Cuore verde d’Italia’, che è un brand ma anche una guida per molti settori. Continueremo a valorizzare la Regione e recentemente abbiamo messo a disposizione risorse per strutture e migliorare accoglienza. I numeri sono straordinari ma – ha concluso la presidente – alla nostra portata ce ne sono di migliori“.

Un breve ma suggestivo video, prima dell’intervento vero e proprio di Donatella Tesei, ha riassunto i risultati dei 5 anni precedenti, a partire dal quel 27 ottobre di cinque anni fa. “E’ stata la vittoria di un popolo fiero e determinato. Desideroso di rialzarsi.” ha ricordato Tesei. “Ma dopo 100 giorni, tuttavia, il mondo si è fermato. Con forza e generosità -insieme-, siamo riusciti a non lasciare indietro nessuno. Uniti, abbiamo affrontato, con coraggio, l’incertezza e il dolore. Nei tre anni successivi, abbiamo dedicato ogni giorno, ogni minuto alla nostra terra, l’Umbria. Per ridarle orgoglio e dignità. Abbiamo riacceso i motori dell’economia, rimesso in moto lo sviluppo. L’Umbria ha iniziato a volare. Abbiamo sostenuto le nostre imprese, piccole e grandi, perché potessero resistere, ma soprattutto diventare più forti, più competitive. Abbiamo creato nuove opportunità, nuova occupazione. Abbiamo aiutato i giovani a sognare in grande, a dare vita a startup innovative, a costruire qui il loro domani. E lo abbiamo fatto mettendo al centro il bene più prezioso: la famiglia. Abbiamo fatto tanta strada, insieme. Ma c’è ancora da fare, e da buona umbra non lascio il lavoro a metà. -ha detto al termine Donatella Tesei- Continueremo a lavorare per un’Umbria ancora più aperta, ancora più attrattiva, ancora più sicura. Per un’Umbria ancora più connessa, più creativa e più forte. Per un’Umbria ancora più nostra. Per un Umbria finalmente libera di crescere. Ancora più Umbria. Libera di crescere.” Visibilmente emozionata, ha quindi proseguito dal palco: “Noi non siamo qui per passeggiare. Siamo qui per farla correre questa nostra terra, perché sappiamo come farlo, e lo abbiamo dimostrato. Il nostro obiettivo oggi è uscire da questo bellissimo Centro Congressi che in questo 5 ottobre abbiamo acceso con i colori della nostra campagna, portando con noi la consapevolezza che in questi 5 anni difficili, pur subendo come tutti il disastro che ci ha lasciato in dote la sinistra, abbiamo avuto la forza, il coraggio e la capacità di far cambiare verso alla nostra regione, ridandole speranza, voglia di crescere. In questi anni, abbiamo lavorato senza sosta per liberare l’Umbria dalle catene di una gestione che per troppo tempo ha soffocato le potenzialità di questa regione. Abbiamo bisogno di piani chiari, di strategie concrete, non di un’libro dei sogni’ che possa solo illudere i cittadini.”

RISULTATI RAGGIUNTI: I NUMERI – Donatella Tesei ha, quindi elencato, numeri alla mano, i risultati raggiunti, perchè -ha detto- è ora di ristabilire la verità delle cose. “L’economia umbra ha ripreso a correre. -sono state sempre le sue parole dal palco, con il supporto di spiede proiettate in sala- Non solo abbiamo recuperato i livelli pre-Covid, ma il PIL pro capite è già più alto rispetto al 2019. La crescita è in atto e va alimentata e non fermata. Siamo eccellenza nell’attuazione del PNRR, seconda solo a una regione per risultati. Questo non è frutto del caso, ma di un lavoro instancabile che ha visto ben 4.500 progetti in cantiere e il 70% delle risorse già impegnate per un valore di 51 miliardi di euro, un quarto del PIL regionale. Ma, soprattutto, dobbiamo mettere a terra 6,3 miliardi di risorse della nuova programmazione per il futuro dell’Umbria. Abbiamo scelto di stare vicino alle imprese, al cuore pulsante della nostra economia con 250 milioni di euro di investimenti in transizione energetica e digitale, per la modernizzazione del nostro tessuto economico. E grazie a questi investimenti, le imprese umbre oggi sono più forti e competitive che mai. In tre parole: sempre più lavoro.” E a proposito di lavoro Tesei ha sottolineato come sia stato creato un ambiente dove il lavoro è più stabile, i contratti a tempo indeterminato sono in crescita e le prospettive per i giovani concrete. I numeri parlano chiaro: l’occupazione è al 66,5%, 5 punti sopra la media italiana. La disoccupazione si è ridotta al 6%, abbattendo del 2,6% il dato rispetto al 2019 e restando 1,8 punti sotto la media nazionale. In Umbria, il tasso di NEET, cioè quei ragazzi tra i 15 e i 29 anni che non studiano né lavorano, è sceso al 10,5%, ben 6 punti sotto la media italiana. “Questo è il risultato di politiche mirate, di investimenti sul futuro, perché sappiamo che i giovani sono la nostra risorsa più preziosa.” ha sottolineato. Quindi, il turismo, che ha battuto ogni record con 6,9 milioni di turisti nel 2023, con i numeri del 2024 si prospettano ancora più straordinari. “Il nostro impegno per la valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e gastronomico ha reso l’Umbria una delle mete più desiderate d’Europa. Il mondo ha bisogno di Umbria” Ha detto Tesei.

Progressi importanti, inoltre, sono stati fatti nelle infrastrutture, con l’accelerazione di progetti strategici, come la Nuova Ferrovia Centrale Umbra e il rinnovo delle principali arterie regionali e l’Alta Velocità per essere sempre più connessi e facilmente raggiungibili. Lavoreremo ancora per crescere ancora per dotare la nostra regione di collegamenti. Sul tema della sanità, la presidente uscente ha dichiarato: “Potrei limitarmi ai numeri, che ci restituiscono la fotografia di una sanità umbra ai vertici nazionali: gestione dell’emergenza Covid tra le migliori in Italia, liste d’attesa dimezzate rispetto alle 82.000 del 2019, e nei pronto soccorso della regione si registra il quarto tempo d’attesa più basso d’Italia su codici bianchi e verdi, ovvero per il 75% degli accessi. L’Umbria è tra le 7 migliori regioni d’Italia rispetto al Monitoraggio LEA del Ministero della Salute in tutte e tre le aree (Prevenzione, Distrettuale e Ospedaliera), 88,5% di posti letto pubblici (una tra le % più alte d’Italia). Donatella Tesei ha, quindi, ricordato, l’investimento per il nuovo ospedale di Terni e per quello di Narni – Amelia e l’elisoccorso che dal suo avvio ha già effettuato 171 interventi. “È necessaria un’operazione verità per far sapere come stanno le cose. -ha detto- Voglio vedere la sanità regionale con gli occhi degli umbri e quello che vedo ancora non mi soddisfa, ma siamo nella direzione giusta e posso garantire che la sanità sarà la priorità dal 19 novembre, una sanità sempre più vicina ai cittadini e di qualità.” Invariata da 5 anni sia per le famiglie che per le imprese la pressione fiscale, che peraltro risulta essere più bassa della media nazionale del 10%. Infine, sul tema della famiglia, la candidata Tesei ha tenuto a sottolineare che “dopo anni di nulla, abbiamo rimesso al centro la famiglia, interpretandone i bisogni e investendo sul nostro più prezioso giacimento: i giovani. E’ soprattutto per loro che stiamo preparando un futuro migliore.” In conclusione, dunque, ha ricordato a tutti che “i prossimi cinque anni saranno fondamentali per proseguire il lavoro avviato e consolidare i risultati raggiunti. Ecco perchè dobbiamo vincere! Non possiamo permetterci di tornare indietro. Insieme, c’è ancora tanto da fare. Vogliamo Ancora più Umbria, perché questa è la nostra terra e il nostro orgoglio: un’Umbria libera di crescere! “

