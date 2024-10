Fiera di San Francesco 2024 e tombola chiudono la festa del Patrono d’Italia (foto)

Fiera e tombola di San Francesco chiudono l’edizione 2024 della festa del patrono d’Italia. Per tutta la giornata del 5 ottobre, la fiera di San Francesco 2024 ha riempito di bancarelle e di clienti il centro storico. Nelle vie e nelle piazze del centro, fino a circa le 20 di sera, ci sono circa 150 bancarelle di tutti i tipi. Tante le possibilità di acquisto, dai libri agli oggetti per la casa, senza dimenticare prodotti agroalimentari e ortofrutticoli, animali e piante, giocattoli, abbigliamento e oggettistica varia.

Oltre alla fiera di San Francesco 2024, questa sera (5 ottobre, ndr) andrà in scena anche tradizionale tombola organizzata dal comitato di Assisi dell’Associazione Umbra per la lotta contro il cancro con lo scopo di raccogliere fondi per le attività del sodalizio. Nello specifico, i fondi raccolti andranno a dei servizi attivati e sostenuti dall’associazione. In palio un montepremi pari a 1.200 euro: le cartelle sono in vendita nei banchetti della fiera (al costo di 2,50 euro) e vengono compilate con dieci numeri scelti dai giocatori. Tre i premi in palio: la cinquina, del valore di 200 euro, la tombola pari a 700 euro, la seconda tombola per un importo di 300 euro. (Assisi News ha anche un sito dedicato agli eventi, www.assisieventi.it)

FOTO © Mauro Berti – Redazione Assisi News

