Elezioni ad Assisi: stasera il confronto tra Cicogna e Stoppini

Si terrà questa sera (martedì 20 maggio 2025) alle ore 21 all’Auditorium “Il Cantico” dell’Hotel Domus Pacis a Santa Maria degli Angeli, l’incontro pubblico organizzato da Confcommercio Assisi con i candidati a Sindaco di Assisi Eolo Cicogna e Valter Stoppini. Un confronto in cui i candidati risponderanno alle domande di Confcommercio, di imprenditori e cittadini.

“L’appuntamento – si legge in una nota di Confcommercio – rappresenta un’importante occasione di confronto aperto sui temi centrali per il futuro economico e sociale della città: commercio, turismo, imprese, sviluppo urbano e vivibilità del territorio. Nel corso dell’incontro saranno poste domande su questioni concrete che riguardano da vicino il tessuto imprenditoriale locale”. “Invitiamo imprenditori, operatori economici e cittadini a partecipare”, dichiara Vincenzo Di Santi, presidente di Confcommercio Assisi. “Questo momento di confronto diretto è fondamentale per valutare i contenuti dei programmi elettorali e gli impegni che intendono assumere i due candidati a guidare la nostra città”. L’evento è aperto al pubblico e si inserisce nelle iniziative di Confcommercio volte a promuovere partecipazione, consapevolezza e responsabilità nella vita amministrativa locale.

Prima del confronto è possibile consultare i due programmi dei candidati, reperibili sui rispettivi siti ufficiali: questo è il programma di Eolo Cicogna e questo è il programma di Valter Stoppini.

