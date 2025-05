Sante Stella si presenta: “Lo sport è salute e strumento educativo”

Chi è Sante Stella, candidato di Eolo Cicogna Sindaco in sostegno del candidato di civici e centrodestra? A presentarsi il diretto interessato, che ha scelto di pubblicizzarsi tramite le testate del gruppo editoriale acquistando degli appositi spazi, che sono offerti in egual misura a tutti i partiti, liste e singoli candidati come da comunicazione dei giorni scorsi).

Laureato in Scienze Motorie e in Fisioterapia all’Università degli Studi “G. D’Annunzio “ Chieti – Pescara, diplomato in Massofisioterapia nel 1998 presso Politecnico Biosanitario “Alexander Fleming“ sede di Ancona, diplomato in Educazione Fisica nel 1984 presso ISEF di Perugia. È docente per la cattedra di Scienze Motorie presso l’Istituto Alberghiero di Assisi e svolge attività di Fisioterapista come libero professionista. Ha frequentato molti corsi di aggiornamento che affrontavano il tema delle patologie vertebrali e della riabilitazione motoria organizzati in particolare dall’UNC (Unione Nazionale Chinesiologi) e dal GSS (Gruppo Studi Scoliosi). Da allora svolge attività presso un proprio studio occupandosi in particolare della Rieducazione delle Scoliosi e delle Patologie Vertebrali (Metodo Back School), di Rieducazione Posturale Globale (RPG), Terapie Manuali, Riabilitazioni Neurologiche e Ortopediche in casi post-operatori e per particolari malattie neurologiche come il Morbo di Parkinson e la Sclerosi Multipla.

Da sempre – dice Sante Stella – ho visto nello sport un potente strumento educativo, capace di trasmettere valori come il rispetto, la collaborazione, la resilienza e la solidarietà. Parallelamente, come fisioterapista, conosco bene l’importanza del movimento, della prevenzione e dell’attività fisica per il benessere fisico e mentale di ogni persona, a tutte le età. Ho deciso di sostenere Eolo Cicogna nella sua candidatura a Sindaco di Assisi perché, oltre che un amico, è per me è persona preparata culturalmente, onesta e competente. In poche parole, per me lui è la persona giusta per il cambiamento di cui il Comune di Assisi ha tanto bisogno.

Mi candido con l’obiettivo di:

– Valorizzare le strutture sportive esistenti, che in molti casi sono in uno stato di degrado e promuovere investimenti per la loro riqualificazione;

– Favorire l’accesso allo sport per tutti, indipendentemente da età, abilità fisiche, origine o condizione economica;

– Sostenere le associazioni sportive locali, vero cuore pulsante delle nostre comunità;

– Promuovere progetti educativi nelle scuole che uniscano sport, inclusione e benessere;

– Lavorare per una città dove lo sport sia davvero per tutti, e non un privilegio per pochi: una città che si muove insieme è una città che sta bene!

Per tutto questo – conclude Sante Stella – metto a disposizione la mia esperienza, le mie competenze e la mia passione per il bene comune. Il 25 e il 26 maggio, con il vostro supporto, possiamo costruire insieme un Comune dove lo sport sia accessibile a tutti e la salute una priorità concreta.

