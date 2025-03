Eolo Cicogna presenta il simbolo della sua civica, ispirato alla lunga tradizione della sua famiglia (foto)

Un salto nel passato, il collegamento grafico della lista civica con la storia dell’impresa di famiglia, fondata a Petrignano nel 1928 da Eolo Cicogna (suo nonno), che si impose in tutta Italia nel primo dopoguerra con la produzione di macchine olearie, elevatori per pagliai e trebbiatrici. Una lunga visione di campo, nonostante la complessità e la particolarità del periodo storico e degli scenari pre e post bellici ad esso collegati, ne caratterizzarono lo spirito imprenditoriale orientato alla comprensione ed alla interpretazione dei programmi tra breve e lungo periodo, che la portarono fino al 1956, con oltre 100 dipendenti, ad emergere e a mettersi in evidenza come un modello vincente in un settore di grandissima importanza nella economia del nostro Paese.

E’ questa la storia raccontata nel nuovo simbolo della lista Civica ‘Eolo Cicogna Sindaco’, presentato nella mattinata odierna di sabato 29 marzo con un emozionante video diffuso via social. Il simbolo della lista civica deriva da quello riportato su una piastrina di metallo, un marchio di fabbrica del nonno del candidato civico alle prossime elezioni amministrative per il Comune di Assisi.

“L’amore per la mia terra, la storia della mia famiglia. I colori di Assisi!. Questa piastrina di metallo rappresenta per me un grande valore – sottolinea Eolo Cicogna emozionato – rappresenta me stesso. Era il marchio di fabbrica di mio nonno che aveva un’industria di macchine olearie e di macchine per la trebbiatura. E’ stato proprio mio nonno, da vivo, a mettermi il suo nome, Eolo. Questa targhetta veniva attaccata alle macchine che produceva e rappresenta il cognome della nostra famiglia. Nel simbolo, c’è una cicogna sopra i tetti della fabbrica – sottolinea il candidato – i tetti di Petrignano di Assisi. Un simbolo che ho voluto riportare – conclude Cicogna – come simbolo della mia lista civica con la quale andrò ad affrontare questa campagna elettorale, con i colori rosso e blu del Comune di Assisi”.

Eolo Cicogna, che oltre dalla sua lista civica è sorretto in questa candidatura alle prossime elezioni amministrative per il Comune di Assisi, da altre liste civiche e dalle liste dei partiti del centrodestra unito.

