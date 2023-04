Eventi estivi, Lega Assisi: “Fanno tutto le associazioni, dov’è il Comune?”

“Ad Assisi tanti eventi estivi realizzati grazie alle realtà associative e non per volontà dell’Amministrazione comunale: il sindaco Proietti non perde occasione per arrogarsi meriti che non le appartengono”. A intervenire, a seguito di un incontro organizzato nei giorni scorsi in cui è stato presentato il calendario delle manifestazioni in programma in tutto il Comune di Assisi da maggio ad ottobre 2023, sono i consiglieri comunali della Lega Assisi Francesco Mignani e Jacopo Pastorelli.

“Va dato atto al Comune di Assisi – sottolineano i due consiglieri – di aver concesso il patrocinio ad alcuni eventi estivi, tra cui il Calendimaggio, Pax Mundi e molti altri, ma continua ad essere incapace di ideare nuovi e interessanti progetti all’altezza delle aspettative di una città come Assisi. Il sindaco Proietti, tra l’altro, ha deciso di riproporre la terza edizione dell’evento Assisi Universo che, come i cittadini sicuramente ricorderanno – proseguono gli esponenti leghisti – nel 2019 è stato un vero e proprio flop. Una scelta indecifrabile per una manifestazione che per le casse del Comune rappresenta un costo non indifferente. A quanto pare la scelta di Joseph Grima come direttore artistico di Assisi Universo e di Assisi Capitale Europea della cultura 2025 non sembra aver fatto la differenza. A nostro avviso esistono figure locali che dal punto di vista culturale possono di fatto sostituirlo e che andrebbero coinvolte nei progetti per la città.Un doveroso ringraziamento va alle tante realtà organizzative e alle associazioni che, ciascuna nel proprio settore di riferimento, contribuiscono a far conoscere il patrimonio artistico e culturale della città serafica nel resto del paese. Per quanto riguarda il Comune di Assisi invece – concludono Mignani e Pastorelli – ancora una volta non è pervenuto”.

