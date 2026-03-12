Fabrizio Gareggia è il nuovo segretario della Lega per la sezione di Assisi

L’elezione di Fabrizio Gareggia a segretario della Lega per la sezione di Assisi, avvenuta domenica scorsa durante il congresso cittadino, segna l’inizio di una fase nuova per un territorio che abbraccia circa 60 mila persone tra Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica.

Dopo aver guidato la sezione come commissario, Gareggia resterà in carica per i prossimi tre anni con l’obiettivo prioritario di far ripartire il partito dal basso, puntando a raddoppiare il numero degli iscritti già nei primi sei mesi e cercando di coinvolgere persone che abbiano a cuore i valori del movimento piuttosto che interessi personali. In un momento in cui centri importanti come Assisi e Bastia Umbra sono passati alla guida del centrosinistra, la strategia proposta non si chiuderà nelle stanze della politica ma cercherà il contatto diretto con i cittadini attraverso raccolte firme e petizioni, strumenti necessari per incalzare le amministrazioni locali sui temi caldi della sicurezza, del sostegno alle imprese e della lotta al carovita.

L’idea è quella di restituire alla Lega un’identità forte e autonoma, capace di distinguersi all’interno della coalizione di centrodestra per la sua concretezza e il legame profondo con il territorio, posizionando Assisi come un ponte ideale tra l’area perugina e quella folignate. Il percorso tracciato guarda già lontano, alle sfide elettorali che inizieranno con Valfabbrica nel 2026 per poi toccare Bettona e Cannara, con l’obiettivo finale di contribuire in modo decisivo al ritorno del centrodestra alla guida della Regione nel 2029. Per fare questo, la gestione della Lega per la sezione di Assisi punterà molto anche su una comunicazione più moderna e meno filtrata, utilizzando i social network per mostrare i volti dei sostenitori e raccontare senza troppi giri di parole le iniziative portate avanti nelle piazze, convinto che la Lega debba tornare a essere prima di tutto un punto di riferimento per le famiglie e i lavoratori della zona.

“In bocca al lupo e auguri di buon lavoro a Fabrizio Gareggia, eletto segretario della sezione Lega Umbria Assisi”, le parole segretario regionale Lega Umbria Riccardo Augusto Marchetti, che fornisce anche i nomi dei membri del direttivo, Giovanna Catherine Agnes Arcangeli e Diego Andreoli, mentre Catia Ficarelli è il membro supplente. “Fabrizio – aggiunge – è un sindaco stimato e un grande professionista, e sono certo che sia l’uomo giusto per rilanciare la Lega del comprensorio assisano con determinazione ed entusiasmo”.

