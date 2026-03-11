Partite le riprese di Il mio nome è Carlo, il film su Acutis

Primo ciak a Milano per le riprese di Il mio nome è Carlo, il film dedicato alla vita di Carlo Acutis. Il film andrà in onda su Canale 5, è diretta da Giacomo Campiotti e coprodotta da RTI e Skipless. A interpretare Carlo sarà il giovane Samuele Carrino, mentre l’attrice Lucia Mascino vestirà i panni della madre, Antonia Salzano. Non è chiaro se le riprese arriveranno anche ad Assisi, mentre si sa che il film durerà 100 minuti: scritto da Campiotti con Carlo Mazzotta, “Il mio nome è Carlo“ ripercorre tre momenti fondamentali: il bambino di sei anni, già animato da una sensibilità spirituale fuori dal comune; il ragazzo di undici anni, curioso e brillante; e il quindicenne al suo primo anno di liceo, consapevole e determinato, capace di vivere la quotidianità con uno sguardo straordinario. “Il mio nome è Carlo” – conclude Mediaset – propone così il ritratto intimo e contemporaneo di un adolescente del nostro tempo, diventato un punto di riferimento per milioni di giovani nel mondo. (foto ufficio stampa Mediaset)

