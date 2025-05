Fonderie, Eolo Cicogna: “Non è argomento da social, serve impegno serio e lavorare insieme”

La questione delle fonderie per me non è un argomento su cui fare campagna elettorale, tanto meno sui social.

In questi anni ho sentito promesse di ogni genere, fatte in modo maldestro e irresponsabile, con una faciloneria che ha alimentato solo rabbia e divisioni.

Così è passato il tempo, senza che si facesse anche un solo passo in avanti.

Se uno alza un po’ lo sguardo invece, vede chiaramente che c’è un problema e che questo problema si può risolvere solo insieme: azienda, cittadini, parti sociali e istituzioni.

Come ho chiarito all’azienda e al comitato cittadino, per me la delocalizzazione è l’unica soluzione possibile.

Quando i cittadini chiedono la delocalizzazione hanno ragione, ma la delocalizzazione non è altro che il rilancio di un’azienda storica, che merita tutto il sostegno delle istituzioni per la realizzazione, in un luogo diverso, di un nuovo stabilimento innovativo e sostenibile.

Non è un percorso facile, né rapido, ma la direzione è chiara e dobbiamo tutti metterci in cammino

