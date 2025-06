Forza Italia (ancora) contro gli asili nido: “Quanto sono costati e qual è la spesa corrente?”

"Il numero delle nascite nelle frazioni in cui le strutture verranno realizzate sia nel 2024 che nel 2025 è vicino allo zero"

Dopo averne fatto oggetto di ampio dibattito in campagna elettorale, Forza Italia torna alla carica sugli asili nido: “Quanto sono costati e qual è la spesa corrente?” chiede un’interpellanza del consigliere Francesco Fasulo, secondo cui “Pochi temi come questo ha diviso un approccio politico amministrativo oculato, coerente con la situazione delle nascite contro una sinistra troppo ideologizzata che per andare dietro alle follie nazionali cerca forzatamente ed in maniera senza senso di introdurre nell’amministrazione comunale, con i soldi di tutti, dei concetti ormai superati”.

Nell’interpellanza si ricorda come “Il Comune di Assisi con risorse proprie e fondi del PNRR ha realizzato, o meglio sta ultimando la realizzazione di n. 3 Asili Nido comunali a Rivotorto, Castelnuovo e Petrignano, anche se il numero delle nascite nelle frazioni sia nel 2024 che nel 2025 è vicino allo zero. Con determina dirigenziale n. 739 del 20/06/2025 si dava atto dell’insufficienza delle iscrizioni pervenute e di provvedere ad una nuova proroga della scadenza, poi con un’altra determina n. 756 del 24/06/2025 sono stati autorizzati altri n. 16 unità di età compresa tra i 3 e i 36 mesi e 18 tra i 12 mesi e i 5 anni a Petrignano in una struttura privata andando così ad aumentare la disponibilità delle unità occupabili”.

Di conseguenza “Fasulo chiede al sindaco di riferire: 1.- Quante sono state le spese totali di risorse proprie del Comune per gli investimenti per la costruzione dei n. 3 asili nido; 2.- Quante sono le spese fisse di gestione (parte corrente) degli asili nido annuali e quali sono le spese a carico del Bilancio comunale variabili per numero di studenti; 3.- Quante sono state le nascite nelle frazioni di Rivotorto, Castelnuovo e Petrignano nel 2024 e 2025;

4.- Sarà possibile riconvertire le strutture ad esempio a RSA o a strutture polivalenti oppure c’è un contributo di scopo e non sarà possibile utilizzarle per altri scopi? Ci auspichiamo una risposta concreta senza allacciarsi a ideologie e ovvietà come già successo in campagna elettorale.

