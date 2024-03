Forza Italia Assisi, Morani: “Siamo seri e responsabili e aperti anche a chi, della coalizione opposta, condivide i nostri valori”

Il segretario di Forza Italia Assisi Evian Morani interviene sulle recenti competizioni elettorali. “Il successo di Forza Italia in Abruzzo – dice – conferma la centralità di un movimento che sta occupando lo spazio politico tra Giorgia Meloni ed il Partito Democratico. L’Italia ha bisogno di una forza seria, credibile, affidabile e responsabile che dia tranquillità ai cittadini”.

“In linea con il segretario nazionale Antonio Tajani – ancora Morani – anche ad Assisi si condivide il progetto di creare un contenitore politico moderato di centrodestra come casa di tutte le persone di buona volontà con vocazione maggioritaria. La Costituzione in modo illuminato ha demandato ai partiti politici l’esercizio dell’attività politica è il momento di ritornare a fare politica, a parlare di politica, a ragionare del paese che vogliamo nei luoghi e negli spazi a ciò dedicati. Senza i partiti, rivisti in chiave moderna, in chiave social, in modo aperto, partecipato ed aggiornato che svolgano il ruolo di filtro, di raccolta delle proposte dei problemi della gente e dove una volta rielaborati nei termini tecnici e nei progetti elettorali presentati agli elettori per un programma elettorale che viene dalla gente”.

“Così anche ad Assisi – dice Morani – è ora che si troni ad esercitare l’attività politica in modo autentico. Forza Italia Assisi vuole essere un attrattore di tutti quelli che si riconoscono nei valori liberali, nel modo di fare ragionato, misurato, competente e responsabile. È il momento delle scelte, o a destra o sinistra, ognuno con le sue peculiarità ma nessuno è escluso! L’appello è quello di partecipare alla attività politica di Forza Italia a partire da tutti quelli che negli ultimi anni, pur condividendo questi valori, si sono spesi per la coalizione opposta”.

(Stefano Berti) E a proposito di Forza Italia, ci sarebbe “maretta” nella maggioranza politica assisana dopo che la consigliera di Assisi Domani Marylena Massini ha partecipato al congresso di Forza Italia Assisi stessa (e sembra non avrebbe dovuto essere l’unica, visti gli inviti pervenuti…). Il primo cittadino assisano Stefania Proietti – che intanto continua a smentire la propria candidatura alle prossime regionali – sembrerebbe non aver gradito la visita e che abbia “ripreso” alcuni dei suoi (tra cui quelli che Forza Italia continua a ‘tentare ed invitare’ anche nel comunicato di cui sopra) ad una “educazione politica” che resti in linea con le scelte fatte. Se davvero fosse, la domanda è: perché? La sindaca forse teme ulteriori fughe di notizie che potrebbero danneggiare qualcosa “di personale”? Addirittura quella candidatura – verso la quale in molti la “forzerebbero” e da lei stessa tanto smentita? D’altronde quella di Forza Italia era una assemblea pubblica, alla presenza di cittadini e giornalisti – invitati. Per conoscere, osservare e diffondere, non c’è necessità che qualcuno a lei vicina parli. Perché ognuno – si sa – ha sempre le proprie fonti. E le cose messe “in piazza”, sono le prime ad arrivare…

