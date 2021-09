Giovanna Sensi, con la Lega Assisi e per Marco Cosimetti sindaco (video)

Giovanna Sensi è uno dei candidati alle prossime amministrative 2021 ad Assisi. Di seguito pubblichiamo una breve presentazione della sua candidatura *

“Sono Giovanna Sensi, vivo ad Assisi con la mia famiglia e lavoro da oltre 20 anni nell’azienda di famiglia, insieme ai miei fratelli dove sono responsabile marketing e comunicazione. Sono candidata con il centrodestra unito per Marco Cosimetti sindaco, nella lista della Lega, perché credo di poter dare un contributo in termini di competenze e idee. Credo in una gestione imprenditoriale necessaria ad apportare quel cambiamento di cui Assisi ha bisogno affinché possa, finalmente, rinascere e crescere. Mi sono focalizzata sul piano del turismo, insieme a neo laureati abbiamo evidenziato punti di forza e criticità. Da queste criticità siamo ripartiti tenendo anche presente i cambiamenti apportati dalla pandemia”.

“Le cose da cui ripartire – dice Giovanna Sensi – sono una comunicazione digitalizzata e app in grado di monitorare l’utente per offerte mirati, programmazione tempestiva degli eventi e comunicazione adeguata, potenziamento dei trasporti a livello regionale ma anche tra frazione e centro storico. Sarà necessario intercettare target dimenticati e alzare l’asticella per accogliere un turismo più elastico. La nostra visione va però oltre il settore turismo: servono tutela dell’ambiente, mobilità locale sostenibile, giovani e sport per accrescere fiducia e inclusione, riqualificazione energetica, digitalizzazione e assistenza sanitaria più vicini all’utente, e infine ma non ultima una città per tutti”

“Una città che – dice Giovanna Sensi – non si chiude ma si apre alla disabilità e che non dimentica i fragili, per una politica di innovazione. Un nuovo modo di pensare la città per e con la disabilità. Questi i temi che portiamo avanti con passione e le motivazioni per cui sono scesa in campo e metterci la faccia. Solo con il tuo sostegno e il tuo supporto potrò mettere in pratica tutto ciò”, conclude Giovanna Sensi.

