Il consiglio comunale approva le linee programmatiche di mandato 2025-2030

Il Consiglio comunale di Assisi ha approvato, a maggioranza, le Linee programmatiche di mandato 2025-2030 presentate dal sindaco, Valter Stoppini. Si tratta di un atto d’indirizzo che definisce la strategia politica di governo della città, stabilendo azioni, progetti e priorità per i prossimi cinque anni. Il documento si fonda sul programma di mandato presentato dal primo cittadino alle elezioni amministrative del maggio scorso, d’intesa con i Gruppi consiliari che lo hanno sostenuto e che ora siedono in Consiglio. Contestualmente è stato approvato anche il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2028, che per la parte strategica recepisce le linee programmatiche, fissando nella sezione operativa vincoli e obiettivi contabili. Con la presentazione e approvazione di tali atti, si è concluso l’iter di procedimenti che fa seguito alle elezioni amministrative 2025 e all’insediamento del sindaco.

Nel corso dei lavori consiliari, sono stati trattati tutti i punti all’ordine del giorno, tra cui l’approvazione del Bilancio consolidato 2024, una variazione di bilancio all’esercizio 2025, interpellanze e mozioni presentate su vari temi da consiglieri di minoranza. La seduta si è aperta con un messaggio di solidarietà del primo cittadino “alle vittime della guerra, in particolare ai bambini, di fronte alle immagini e alle notizie strazianti che ci arrivano dalla Palestina”. Stoppini ha quindi riferito chi “essere in contatto con Maher Nicola Canawati, sindaco di Betlemme, città gemellata con Assisi dal 1989, per offrire il nostro supporto concreto alla popolazione locale”, annunciando che appena possibile si recherà in visita lì e che Canawati “sarà con noi ad Assisi in occasione della prossima Marcia per la Pace”.

Nel suo intervento sulle linee programmatiche di mandato 2025-2030, Stoppini ha quindi illustrato la “visione” generale su cui si fondano e l’azione di governo, “con la consapevolezza che occorrerà un importante e significativo impegno da parte di tutti nei confronti della nostra città, che è sempre più simbolo di pace, spiritualità, bellezza e sostenibilità, insieme all’intero territorio”. “Alla base della nostra idea di città – ha spiegato – c’è innanzitutto la tutela dei diritti fondamentali, nel rispetto dei principi di democrazia, solidarietà e uguaglianza. L’obiettivo è lo sviluppo civile, sociale e culturale di tutta la comunità, garantendo inclusione e opportunità per tutti, partendo dalle fasce più svantaggiate della popolazione”.

“Negli anni passati – ha evidenziato il primo cittadino – abbiamo posto solide fondamenta per un cambiamento profondo e duraturo, fondato sui valori del francescanesimo e sulla centralità della persona. Abbiamo scelto la strada della giustizia sociale, della sostenibilità, dell’ascolto delle comunità e della buona amministrazione. Oggi presentiamo un programma ambizioso e concreto, capace di attrarre nuove risorse, valorizzare le competenze e rafforzare la macchina amministrativa, per dare gambe alle idee e trasformarle in realtà. Investiremo nei giovani, con politiche che li rendano protagonisti. Completeremo la rigenerazione della città, portando a compimento quanto iniziato e aprendo a nuove prospettive, nate dal confronto con la cittadinanza e le forze vive del territorio. Saranno prioritari la volontà della popolazione, i bisogni dei cittadini e dei più fragili, perché nessuno resti indietro. Punteremo a creare nuove occasioni di sviluppo e di novità, per una città che sappia accogliere e gestire le sfide della modernità con le nuove frontiere del sapere. Una città metta al centro il cittadino, indipendentemente dalla sua residenza nel centro storico o nei paesi del territorio, affinché possa partecipare da protagonista alla vita amministrativa potendo avanzare proposte o critiche”.

“Tutto questo – ha sottolineato Stoppini – tenendo sempre presente la considerazione nazionale e internazionale di Assisi, supportata da un patrimonio artistico e storico di valore assoluto e dai valori sempre attuali trasmessi dalla figura di Francesco, perché la nostra Assisi possa sempre preservare e alimentare la sua vocazione di città della pace e dialogo”.

