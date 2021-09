Il futuro della scuola, se ne parla mercoledì 22 con la coalizione Proietti

La scuola rappresenta una delle sfide più articolate e complesse per la politica, non solo a livello nazionale, ma anche per quanto riguarda il contributo fondamentale delle amministrazioni locali. Le criticità dell’ultimo periodo, a partire dalla DAD e dalle difficoltà che l’istruzione a distanza comportano in ambito familiare e nella gestione degli apprendimenti, sembrano compensate da nuove prospettive che vedono una scuola maggiormente al centro di una politica che sia competente e lungimirante. Di vincoli, opportunità e sostenibilità del sistema scolastico, insomma, de Il futuro della scuola, si parlerà in un incontro promosso da Assisi Domani e che vedrà la partecipazione di alcuni esperti del mondo della scuola in rappresentanza dell’intera coalizione a sostegno di Stefania Proietti.

Il candidato sindaco sosterrà un confronto, aperto alle idee e alle problematiche che interessano le scuole del territorio, rivolto ad un’intera comunità scolastica fatta di dirigenti, studenti, docenti, collaboratori ATA, genitori. L’appuntamento Il futuro della scuola è per mercoledì 22 settembre p.v., alle ore 15, presso la sede di Assisi Domani in via Becchetti 38 a Santa Maria degli Angeli. Date le regole imposte dal protocollo Covid e la disponibilità di un numero ristretto di posti, ci si può prenotare al 3389697018; è comunque prevista la possibilità di partecipare attivamente attraverso la piattaforma Google Meet (link diretto).

Foto Thought Catalog | Unsplash

