Stefania Proietti presenta liste e candidati (foto)

Grande partecipazione questa sera alla Domus Pacis per la presentazione delle liste e candidati di Stefania Proietti.

“Alle elezioni del 3 e 4 ottobre – aveva scritto la prima cittadina su Facebook – vi chiederemo di avere ancora fiducia in noi, per continuare ad essere, insieme a voi, il futuro di Assisi. Al nostro fianco, nel prosieguo di questa straordinaria avventura cominciata nel 2016, ci sarà di nuovo una squadra di cittadine e cittadini che hanno deciso di portare le proprie capacità e competenze, i propri talenti, al servizio della nostra comunità. Anche in questo nuovo cammino tante persone impegnate della società civile, tra le migliori energie della città, hanno scelto di prendersi cura di Assisi in prima persona: insieme a loro, vogliamo continuare a lavorare per una Assisi rinnovata, sempre con il sorriso e l’umiltà, dimostrando a tutti che la politica è servizio e prossimità in particolare a chi è più fragile e più debole. Andiamo avanti con competenza, umiltà, cuore e coraggio: perché di avere coraggio non ci si pente! MAI!!!!!” (Maggiori informazioni nelle prossime ore)

AMMINISTRATIVE 2021 ASSISI, STEFANIA PROIETTI SINDACO

Assisi Civica: Massimo Paggi, Giorgio Bonamente, Francesco Cavanna, Caterina Costa, Alessandro Gaudenzi, Mirko Lasorsa, Domenica Loporcaro, Giuseppe Lucà (detto Pino), Luisa Manini, Simone Muccino, Alessandro Piobbico, Laura Pizziconi, Elvis Reka, Gabriele Rosati, Giuseppa Tanci (detta Giusy), Simona Zanghì.

Assisi Domani: Giuseppe Cardinali, Fabio Berellini, Alfredo Bolletta, Veronica Cavallucci, Scilla Cavanna, Cinzia Falchi, Roberto Falcinelli, Leonardo Franchi, Sonia Gaudenzi, Manlio Lucentini, Gianfranco Maria Martorelli, Marylena Veronica Giuseppina Massini, Carlo Migliosi, Ludovico Piccinonno Torretti, Marco Ranocchia, Paola Tobruch.

Partito Democratico: Valter Stoppini, Lanfranco Ballarani, Alberto Capitanucci, Donatella Casciarri, Giovanni Cianetti, Claudia Ciombolini, Francesca Corazzi, Agata Diakoviez, Khadija Habchi, Paolo Lupattelli, Manuel Sabatini, Moreno Sdringola, Cristina Sportolaro, Enrico Turrioni, Benedetta Venarucci, Paola Vitali.

Movimento 5 Stelle: Fabrizio Leggio, Adriano Tofi, Isabella Fischi, Adil Zaoin, Fausto Trubbianelli, Gabriella Di Paola, Andrea Mancinelli, Moreno Proietti Gagliardoni, Rosa Piscopo, Arcangelo Vitagliano, Aslan Palombo, Antonella Casagrande, Lorenzo Moretti, Roberto Mazzeo, Franca Niglio in Lunghi.

