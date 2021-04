Il Partito Democratico di Assisi ricorda Terzilio “Lilio” Rossi

Ad un anno dalla morte di Terzilio Rossi arriva il ricordo del Partito Democratico Assisi. “È già passato un anno dalla scomparsa del nostro caro amico Terzilio Rossi, strappato all’affetto dei suoi cari e di tutta la città di Assisi da questo maledetto virus che ancora ci terrorizza. Se n’è andato dopo un mese di lotta, se n’è andato da guerriero quale era. Una morte – scrivono dal PD di Assisi – avvenuta in un giorno molto significativo per tutta la comunità democratica e non solo, il giorno dell’anniversario della Liberazione, un incrocio del destino che tuttavia avremmo preferito non accadesse”.

“Ricordiamo Lilio con affetto, un uomo che di democrazia viveva e di lotta con i compagni era esperto. Amico di tutti, sempre presente nel panorama popolare e politico della città di Assisi, ci manca e continuerà a mancarci nei dibattiti, nei dialoghi, nel quotidiano, nelle vite di tutti quelli che – continua la nota – hanno avuto la fortuna di conoscerlo ed apprezzarlo. Ovunque tu sia caro Lilio, buona Festa della Liberazione e un abbraccio anche alla tua famiglia in questa triste ricorrenza. Partito Democratico di Assisi”.

