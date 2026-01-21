Incontri e visite istituzionali: ricco il programma organizzato dal Pd di Assisi

Incontri, approfondimenti tematici e dibattiti per informare e formare non solo la comunità del PD di Assisi, ma chiunque nel territorio Assisi, Bastia, Bettona e Cannara, è interessato a confrontarsi sui temi dell’agenda politica, ad acquisire competenze sui temi centrali per il Paese e l’Europa, “a crescere insieme come coalizione di centro sinistra oggi alla guida dell’Amministrazione Comunale”. Partite a inizio anno con la visita del palazzo comunale le iniziative del Pd di Assisi, che ogni lunedì sera alle 20.45 nella “Sezione”, in via Jacopa de Sette Soli 7, traversa di via Los Angeles, a Santa Maria degli Angeli ospiterà una scuola di formazione politica in divenire “al fine – si legge in una nota – di aggiornare la nostra comunità per apportare valore aggiunto nei contesti associativi e istituzionali, rafforzare il dialogo con le istituzioni, diffondere una cultura della partecipazione attiva e consapevole”. Lunedì 26 gennaio 2026 si parla di pace, il 9 febbraio di ottavo centenario, il 23 di economia e territorio, mentre a marzo di storia e trasformazioni del Partito e di Europa.

Non mancheranno, organizzate dal Pd di Assisi, le visite ai palazzi istituzionali che “permettono – si legge in una nota – di connettersi direttamente con il cuore della vita politica e democratica dello Stato e offrono un’immersione diretta nella storia e nell’arte consentendo di ammirare opere ed architetture preziose e nascoste. Visitare i luoghi dove si prendono decisioni cruciali per la vita democratica di un comune, di una regione, della nazione o delle istituzioni sovranazionali, rafforza il senso di appartenenza, rappresenta un’esperienza di cittadinanza attiva ed accresce la consapevolezza e la conoscenza del funzionamento dei sistemi democratici. Fino a gennaio 2027 il Circolo PD di Assisi promuove 4 visite ai palazzi istituzionali del comune, della provincia e della regione a Perugia, delle istituzioni nazionali a Roma e delle istituzioni europee a Bruxelles.

Giovedì 5 gennaio 2026 il Sindaco Valter Stoppini e la presidente del consiglio comunale Annalisa Rossi hanno aperto le porte di Palazzo dei Priori guidandoci assieme al Prof. Enrico Sciamanna, storico dell’arte, alla scoperta dei suoi uffici, delle sale istituzionali e di rappresentanza. Nel febbraio del 2026 è in programma una visita a Perugia (Palazzo della Provincia, Palazzo Donini e Palazzo Cesaroni), tra marzo e aprile una visita a Roma (Palazzo del Quirinale e Palazzo Madama) e a gennaio 2027 una visita a Bruxelles: Parlamento Europeo e Uffici della Commissione.

