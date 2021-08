Ivano Bocchini, con Forza Italia Progetto Assisi e per Marco Cosimetti sindaco

Ivano Bocchini sarà uno dei candidati alle prossime amministrative 2021 ad Assisi. Di seguito pubblichiamo una breve presentazione della sua candidatura*

Negli ultimi due mandati amministrativi ha avuto il privilegio di sedere nel Consiglio Comunale della città di Assisi, grazie alla fiducia accordata da tanti concittadini. Mi chiamo Ivano Bocchini, sono nato ad Assisi, e mi candido ancora una volta per il Centrodestra della Città Serafica con Forza Italia Progetto Assisi, a sostegno del candidato a Sindaco Marco Cosimetti.

Ivano Bocchini lavora nel settore dell’automazione degli impianti e rappresenta un’azienda che ha sede a San Vitale di Assisi con l’incarico di Presidente e Amministratore delegato. Oltre al ruolo di consigliere comunale, nel 2019, è stato chiamato a ricoprire anche quello di consigliere provinciale, grazie al sostegno dei Comuni di Centrodestra della provincia di Perugia.

“Sono orgoglioso dell’esperienza politica vissuta in questi anni – racconta Ivano Bocchini –, dalla quale ho ricevuto formazione e crescita, che ho cercato di ripagare portando in consiglio comunale idee e i valori a me propri finalizzati ad accrescere il bene comune del territorio. Credo nei valori di una politica di centro, che ha idee ben lontane dell’attuale giunta di Centrosinistra che governa la città di Assisi. Attraverso il contributo di Progetto Assisi con Forza Italia – spiega il candidato – vogliamo riportare al centro i temi della famiglia e cancellare quanto prima i deliberati contro la vita votati dall’attuale amministrazione di centrosinistra che sono in antitesi rispetto ai valori della città Serafica”.

#InsiemePerIlBeneComune è l’hashtag di Ivano Bocchini che nei prossimi giorni condividerà con tutti – tramite anche la sua pagina Facebook – alcune sue sensibilità che sono diventati punti inseriti nel programma di coalizione.

