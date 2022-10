Lavori sulla frana di Torgiovannetto non pagati, la denuncia di FdI: “Pignorata la tesoreria comunale”

Alcuni dei lavori sulla frana di Torgiovannetto sarebbero stati non pagati, con la conseguenza che ora è stata pignorata la tesoreria del Comune. Lo denuncia una nota della segreteria di Fratelli d’Italia Assisi. La redazione di Assisi News rimane ovviamente a disposizione per eventuali repliche. In evidenza una foto di repertorio dei lavori.

“Apprendiamo con non poco stupore – si legge in una nota – del pignoramento delle somme giacenti presso la Tesoreria comunale di Assisi, da parte di un’impresa che ha eseguito i lavori di messa in sicurezza nella zona franata presso la Cava di Torgiovannetto. Dopo un tira e molla durato diverso tempo per quantificare il dovuto, prima il Comune si è accordato con l’impresa per una cifra, poi non ha pagato e si è fatto fare un’ingiunzione a cui non poteva opporsi, vista l’assoluta incontestabilità del dovuto. Nemmeno dopo che il decreto – non opposto – è divenuto definitivo, il Comune è stato in grado di trovare un accordo transattivo per evitare aggravi ulteriori di costi”.

“Ora – continua la segreteria di Fdi sui lavori sulla frana di Torgiovannetto non pagati – già è paradossale che il Comune non abbia pagato l’impresa che ha effettuato i lavori – dopo aver concordato, per di più, gli importi – ma ancora peggio è che si sia arrivati a farsi pignorare il conto corrente, con ulteriori spese legali, interessi e oneri da pagare per il precetto e il pignoramento. I maggiori costi, senza alcuna ragione plausibile, finiscono per danneggiare le casse comunali e ricadono sulle tasche della cittadinanza tutta. È uno sperpero di denaro sul quale, nei prossimi giorni, Fratelli d’Italia presenterà un’interpellanza al Sindaco”.

