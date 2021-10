Lega Assisi: “Ancora niente giunta, lotta alla poltrona paralizza la città”

“Sono passate più di due settimane, ma ancora della giunta comunale non se ne vede nemmeno l’ombra. I litigi per accaparrarsi la poltrona da parte delle forze politiche che sostengono la Proietti rischiano di paralizzare la città”. Così il referente locale della Lega Assisi, Stefano Pastorelli e i neoeletti consiglieri comunali Lega di Assisi, Jacopo Pastorelli e Francesco Mignani.

“All’interno delle forze di maggioranza è rissa per un posto al sole – spiegano – Da una parte il PD che tira per la giacchetta la Proietti cercando di ottenere le posizioni più in vista e dall’altra il Movimento 5 Stelle che nonostante il totale fallimento elettorale in termini di percentuali e proposte, vuole a tutti i costi sedersi su una poltrona. In mezzo ai litigi dei partiti di sinistra ci sono i civici, forse gli unici ai quali un posto in giunta spetta di diritto, visto i risultati ottenuti nell’ultima tornata elettorale, ma che temiamo possano essere penalizzati da questa contesa interna di cui la Proietti sembra non riuscire a trovare il bandolo della matassa. Se questo è solo l’inizio allora ci sentiamo di esprimere la nostra preoccupazione e quella dei cittadini per quello che potrà essere il futuro di Assisi”.

“Immaginiamo uno scenario di lotte intestine e immobilismo – dicono dalla Lega Assisi – dovuto a continue contraddizioni interne alla maggioranza che avranno l’unico effetto di bloccare la ripartenza della città, proprio in un momento come questo in cui si dovrebbero iniziare a programmare le iniziative di sviluppo del territorio. I cittadini di Assisi si aspettano qualcosa di più da questa amministrazione, non certo lotte sanguinarie per le poltrone. Al contrario di quello che accade dentro il palazzo – concludono – come Lega siamo già attivi sul territorio e pronti a fare il nostro lavoro in consiglio comunale nel rispetto del mandato che gli elettori ci hanno voluto conferire”.

Foto di Bernardo Ferrari | Unsplash

