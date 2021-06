Marco Cosimetti ad AssisiNews: “Ai cittadini dico: Credete nella nostra visione” (video)

AssisiNews ha intervistato Marco Cosimetti, candidato di centrodestra e liste civiche, con tre domande sul perché ha deciso di candidarsi e quali siano i suoi punti del programma.

Perché ha deciso di candidarsi e di scendere in campo per Assisi? “Si sono verificate – risponde Marco Cosimetti – una serie di circostante: da in lato i partiti di centrodestra hanno fatto sintesi, sulla scorta degli errori del passato. Si sono messi insieme e hanno fatto squadra. E infine, si sono avvicinate persone moderate, espressione del centro, che insieme a Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Cambiamo con Toni, hanno concepito un progetto di cambiamento. Sono soddisfatto di poter concorrere alla carica di sindaco”.

Cosa farà Marco Cosimetti se verrà eletto? “Abbiamo elaborato un programma di coalizione. Visto che parliamo di Assisi si partirà dal turismo. Ma il turismo è una priorità, non è la priorità. I turisti torneranno infatti per un effetto fisiologico, e perché Assisi è Assisi nel mondo. Daremo attenzione a giovani e donne, il report della Banca d’Italia indica un grande problema nel mondo dell’occupazione. La nostra priorità sarà dunque quella del problema occupazionale. Abbiamo messo in campo una serie di idea con politiche a sostegno di famiglia, giovani e donne. Magari creando delle start-up o con figure professionali a livello tecnologico di cui avranno bisogno le aziende del futuro. E poi c’è la grande opportunità del PNRR, che servirà per superare i gap del nostro territorio, ridare competitività nell’innovazione e nelle politiche green”.

Un messaggio ai cittadini? “Non mi sono mai occupato di politica – conclude Marco Cosimetti – a chi non mi conosce direi di credere nella nostra visione di una città che ha le sue radici nell’essere una città medioevale, cattolica, ma anche moderna. E di farlo utilizzando quello che per noi non è solo uno slogan: il momento è adesso, il momento è sempre”. (Link diretto al video)

