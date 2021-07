Marco Cosimetti, incontro con i cittadini di Rivotorto e Pro loco Santa Maria

Mercoledì sera la sede della pro loco di Rivotorto ha ospitato la prima tappa del “tour delle frazioni” del candidato sindaco della coalizione di centrodestra, Marco Cosimetti. Di fronte ad un’ampia platea, Cosimetti ha illustrato alcuni punti salienti del suo programma, soffermandosi su alcuni aspetti peculiari utili a valorizzare il territorio delle frazioni in sinergia con il centro storico, le sue attività economiche e imprenditoriali. Tra questi, Cosimetti ha evidenziato la necessità di puntare sull’arredo urbano, in quanto Rivotorto “è una delle porte di accesso al territorio assisano e chi vi arriva deve poter subito notare la pulizia e la cura dei dettagli, così da offrire il miglior ‘biglietto da visita’ della città”, come anche la necessità di puntare “sulla ripresa del turismo”, che passa anche per la sua destagionalizzazione e l’introduzione di “nuove forme di turismo”, utili a produrre “benefici costanti al settore e a tutto il suo indotto”.

Le frazioni, oltre a godere dell’indotto del turismo, secondo Marco Cosimetti devono anch’esse poter mostrare cosa possono offrire al turista, ma anche valorizzare le caratteristiche che “il centro storico di Assisi non possiede, essendo diverso dalle altre parti del territorio”, mettendo al centro “i punti di attrattività qui presenti, dal santuario al cimitero inglese, attraverso percorsi che valorizzino questi luoghi e punti di incontro, così da riuscire a raccontare e rendere fruibile la storia e la bellezza di tutto il Comune e non solo di una sua parte, peraltro la più nota”. Una necessità di fare sistema sul fronte del turismo volta a “superare i campanili, nel segno di uno spirito di comunità che deve integrare tutto il territorio, condizione necessaria a stimolare quella domanda interna fondamentale per non farci più trovare impreparati di fronte ad eventi imprevisti come quelli degli ultimi anni, dal terremoto alla pandemia”. All’incontro hanno partecipato tutti i segretari comunali dei partiti della coalizione (Lega, Forza Italia-Progetto Assisi e Fratelli d’Italia)

Nella serata di martedì 13 luglio, presso la sede sociale, il Consiglio Direttivo della Pro Loco di Santa Maria degli Angeli ha incontrato, per sua specifica richiesta, il candidato sindaco della coalizione di centrodestra Marco Cosimetti. Dopo una breve introduzione del Presidente Cavanna è intervenuto Cosimetti, presentando se stesso e la coalizione che ha deciso di supportare la sua candidatura. Nel ringraziare il Consiglio Direttivo della Pro Loco per la disponibilità avuta nell’accettare l’incontro, Cosimetti ha sottolineato come questo fosse solamente il primo di due, un momento di ascolto e partecipazione attiva in cui raccogliere informazioni, idee e criticità della frazione angelana per poter poi restituire in un secondo appuntamento una sintesi di proposta programmatica.

Un incontro proficuo e caratterizzato da vari interventi, in cui il candidato sindaco ha “toccato” diversi temi di forte interesse per Santa Maria degli Angeli. “Ricordando e ribadendo la propria neutralità nella competizione elettorale, la Pro Loco di Santa Maria degli Angeli si rende disponibile a incontrare, come già fatto con Cosimetti, ogni candidato sindaco che ne faccia richiesta”, conclude la nota.

© Riproduzione riservata