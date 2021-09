Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti ad Assisi per la campagna di Marco Cosimetti

Il Segretario federale della Lega Matteo Salvini e il Ministro allo Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti saranno ad Assisi, lunedì 13 settembre, a sostegno della campagna elettorale del candidato a sindaco di centrodestra e liste civiche Marco Cosimetti. Il programma della giornata prevede la presentazione della lista dei candidati della Lega al Consiglio comunale , incontri con i cittadini, tavole rotonde con industriali e imprenditori locali. “Il 3 e il 4 ottobre si vota in più di mille comuni in tutta Italia, tra cui Milano, Napoli, Roma, Torino e Bologna, realtà strategiche per delineare il futuro politico del nostro Paese – spiega il capogruppo Lega in Regione Umbria, l’assisano Stefano Pastorelli – La presenza di Matteo Salvini ad Assisi assume quindi maggior valore poiché testimonia la grande attenzione del Segretario federale e del partito della Lega nei confronti dell’Umbria e in particolare della città di San Francesco. Le iniziative intraprese dall’assessore Coletto sul piano del contrasto alla pandemia si stanno rivelando efficaci, pertanto risulta fondamentale lavorare alla fase di rilancio del tessuto economico e sociale”.

“In questo quadro la città di Assisi, punto di riferimento mondiale per la sua storia e le sue peculiarità, deve assumere un ruolo trainante nell’azione di ripartenza della regione. La nostra città non può rimanere inerme come è accaduto fino ad ora per colpa dell’incapacità della sinistra e dei litigi interni alla vecchia maggioranza, ma deve tornare ad occupare il posto che le spetta. Soltanto con Marco Cosimetti sindaco e il sostegno della Lega – conclude il capogruppo Pastorelli – sarà possibile raggiungere questo obiettivo”.

PROGRAMMA MATTEO SALVINI LUNEDÌ 13 SETTEMBRE

Matteo Salvini arriverà ad Assisi alle ore 9.15 in piazza del Comune presso il bar Trovellesi per una colazione con il candidato sindaco Marco Cosimetti, Stefano Pastorelli e i candidati della lista Lega Salvini Assisi. Alle ore 9.45 è previsto il trasferimento a Santa Maria degli Angeli in Piazza Garibaldi, dove Matteo Salvini incontrerà i cittadini. Nell’occasione sarà allestito il gazebo per la raccolta firme del referendum sulla giustizia e sarà presentata la lista Lega Salvini Assisi alla cittadinanza. Al termine degli interventi si terrà un aperitivo presso l’Hotel Porziuncola adiacente alla piazza. In caso di maltempo gli appuntamenti si svolgeranno all’interno della sala conferenze dell’Hotel Porziuncola.

PROGRAMMA GIANCARLO GIORGETTI LUNEDÌ 13 SETTEMBRE

Ore 15.30 presso Hotel Resort Valle di Assisi (Tordandrea di Assisi) incontro con industriali umbri e imprenditori locali. Sarà presente anche la governatrice della Regione Umbria, Donatella Tesei.

© Riproduzione riservata